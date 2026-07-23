El Club Rotary de Córdoba entrega 2.500 euros al Comedor Social de los Trinitarios para atender a 140 personas

El Club Rotary de Córdoba ha entregado 2.500 euros a la Fundación Prolibertas para apoyar la labor del Comedor Social de los Trinitarios y del centro social Casa Libertad. La aportación procede de la campaña Córdoba Comparte, una iniciativa que ha movilizado a familias, comercios, empresas y particulares en torno a un objetivo común: contribuir a que ninguna persona de la ciudad se quede sin comer.

La entrega ha tenido lugar en Casa Libertad, sede de la Fundación Prolibertas en la calle Sagunto. En el acto han participado el presidente saliente del Club Rotary de Córdoba, David Esplá; la presidenta electa, Nuria Ceular, y Pedro Luque, uno de los socios fundadores de la entidad. Por parte de Prolibertas han asistido su delegado en Córdoba, Eduardo García, y el coordinador del Comedor Social de los Trinitarios, David Lino.

La campaña se ha articulado mediante la venta de papeletas a 2,50 euros para el sorteo de varias cestas solidarias elaboradas íntegramente con productos cordobeses. Aceite, vino, dulces y conservas aportados por empresas de la provincia han dado forma a una iniciativa en la que los productos de Córdoba han servido para ayudar a personas de Córdoba.

En total se han vendido 1.000 papeletas. Según los cálculos de la organización, cada una equivale a algo más de un kilo de alimentos, suficiente para preparar entre tres y cuatro raciones. La recaudación permitirá adquirir alrededor de 1.250 kilos de comida para abastecer la despensa del comedor.

El Club Rotary ha agradecido expresamente la colaboración de las empresas que han donado los productos incluidos en las cestas: Anís Raza, Azeite, Bodegas Pérez Barquero, Don Folio, La Carloteña, Luque Ecológico y Risques. La entidad también ha reconocido la implicación de sus socios, familiares y amigos, de los comercios que distribuyeron los talonarios y de los cientos de cordobeses que adquirieron una papeleta. La organización destaca que la recaudación ha sido posible gracias a una cadena de pequeños gestos, desde quienes compraron una participación hasta quienes se encargaron de vender talonarios completos.

Unas 140 personas atendidas cada día

El Comedor Social de los Trinitarios atiende desde 1990 a personas en situación de vulnerabilidad. Cada día acuden a sus instalaciones alrededor de 140 usuarios, que, además de recibir alimentación, pueden acceder a otros servicios básicos.

La atención se presta en Casa Libertad, donde se ofrecen duchas, ropero, consigna, lavandería, sala de descanso y aula de informática. El centro desarrolla también talleres de formación y actividades de orientación para la búsqueda de empleo, con el objetivo de que la intervención no se limite a cubrir las necesidades más inmediatas.

La entidad recuerda que el encarecimiento de los alimentos básicos y los cambios introducidos en los programas europeos de ayuda han reducido el margen de actuación de los comedores sociales. Ante esta situación, la colaboración ciudadana y empresarial se ha convertido en un respaldo esencial para mantener el servicio.