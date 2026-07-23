La Cátedra CECO de Empresa Familiar define su hoja de ruta para el curso 2026-2027

La Cátedra CECO de Empresa Familiar, impulsada conjuntamente por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Universidad de Córdoba (UCO), ha dado un nuevo paso en su puesta en marcha con la constitución de su Comisión Mixta, el órgano encargado de dirigir y coordinar las actividades que desarrollará esta iniciativa académica y empresarial durante el curso 2026-2027.

La comisión está integrada, por parte de CECO, por Francisco Torrent, Fernando Adell, Francisco Bernal y Manuel Jesús Coto, mientras que la representación de la UCO la conforman Sergio Castro, Juan José Ginés, Rocío Muñoz y el futuro director de la Cátedra, José Manuel Serrano.

Primera hoja de ruta para el curso 2026-2027

La primera reunión, celebrada en la sede de CECO, ha servido para perfilar las principales líneas de actuación de la Cátedra de cara al próximo curso académico. Entre los asuntos abordados destacan la elaboración del plan formativo, el diseño de un calendario de actividades y la organización de las jornadas, encuentros y actos institucionales que marcarán el inicio y la clausura de esta nueva iniciativa.

La Cátedra fue creada el pasado 14 de abril con el propósito de convertirse en un espacio estable de colaboración entre la universidad y las empresas familiares de la provincia, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el empresarial.

Formación, investigación y reconocimiento del talento

Entre sus principales objetivos figura el desarrollo de programas de formación continua dirigidos a miembros de empresas familiares mediante cursos especializados, microcredenciales y talleres prácticos, adaptados a las necesidades de este tipo de organizaciones.

Además, la Cátedra promoverá la investigación aplicada en colaboración con entidades públicas y privadas, impulsará la celebración de jornadas y seminarios especializados y fomentará la difusión del conocimiento mediante la edición de publicaciones, manuales y materiales de referencia.

Otro de los ejes de actuación será el reconocimiento del talento universitario a través de la convocatoria de premios a trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales relacionados con la empresa familiar, con el objetivo de estimular la investigación y acercar el mundo académico a la realidad empresarial.

La Cátedra CECO de Empresa Familiar nace impulsada por la Comisión de Empresa Familiar de CECO, presidida por Francisco Torrent, con la vocación de convertirse en un referente provincial para el estudio, la formación y el fortalecimiento de un modelo empresarial que constituye uno de los pilares de la economía cordobesa.