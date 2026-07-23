El Ayuntamiento de Córdoba destina 300.000 euros a subvencionar las casetas de la Feria de 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado la convocatoria de subvenciones dotada con 300.000 euros para ayudar a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro a sufragar los gastos de instalación y montaje de las casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Saludde 2026. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 24 de julio y el 13 de agosto de 2026, ambos días inclusive, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de hoy, 23 de julio.

La Delegación de Fiestas informa que podrán solicitar las ayudas aquellas entidades legalmente constituidas que hayan instalado una caseta en la Feria de 2026 y estén inscritas —o hayan solicitado su inscripción durante la tramitación— en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente a través del Registro General del Ayuntamiento.

Caseta de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

La convocatoria contempla cinco líneas subvencionables

La convocatoria de ayudas a la instalación y montaje de casetas de la Feria de Córdoba contempla cinco líneas subvencionables:

Instalación, montaje y desmontaje de carpas.

Instalación de aseos públicos.

Instalación de aparatos de aire acondicionado.

Instalación, montaje y desmontaje de suelos.

Instalación y montaje de los cerramientos de las fachadas.

Se admitirán los gastos realizados entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, incluidos los certificados de solidez de las estructuras, sanitarios químicos, trabajos de albañilería, fontanería, pintura, carpintería o rotulación vinculados a las instalaciones. Las entidades podrán concurrir a una, varias o todas las líneas.

La ayuda máxima por colectivo será de 15.000 euros

La ayuda máxima será de 15.000 euros por entidad, aunque la cantidad definitiva dependerá de la puntuación obtenida y del número de solicitudes. Se valorará el tamaño de la parcela —se conceden dos puntos para las casetas de hasta 499 metros cuadrados y cuatro para las de 500 metros o más—, la condición de «punto violeta» y que se trate de una caseta nueva. Cada notificación de infracción restará un punto.

Quedan excluidas, entre otras, las casetas jóvenes, las dedicadas exclusivamente a restauración, las situadas en la calle Guadalquivir con estructura permanente, las pertenecientes a partidos políticos, sindicatos, instituciones públicas, bancos o empresas y las entidades que hayan recibido otra financiación para los mismos gastos. Tampoco podrán acceder las casetas con más de dos apercibimientos no subsanados por incumplimientos de seguridad, higiene o accesibilidad.

La solicitud deberá acompañarse de una declaración responsable, la acreditación de la entidad y de su representante, una memoria justificativa, las facturas correspondientes al 100% del gasto y los justificantes de pago. El abono se efectuará mediante transferencia bancaria, una vez aprobada la justificación.

Las beneficiadas deberán difundir la financiación municipal en sus canales

Como obligación adicional, las entidades beneficiarias deberán difundir la financiación municipal en sus canales digitales y colocar durante la Feria de 2027 un cartel de tamaño mínimo A3, visible en la entrada o el interior de la caseta, indicando que recibió una subvención municipal para su montaje en 2026.