Infraestructura ferroviaria
Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
La empresa pública invertirá 7,13 millones de euros en un centro de control energético de la línea con Sevilla que controlará y supervisará a distancia la catenaria
La gestión de la energía ferroviaria en Andalucía dará un salto tecnológico con una inversión superior a los siete millones de euros. Adif ha licitado la modernización del sistema de telemando Sur, que integra los centros de control energético de Córdoba y Sevilla, con el objetivo de reforzar el funcionamiento de la red ferroviaria convencional, según han informado fuentes de Adif a este periódico.
Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7,13 millones de euros y forma parte del Plan Integral de Renovación de los Telemandos de Energía de la Red Convencional.
Estos sistemas permiten controlar y supervisar a distancia la catenaria y la distribución de energía que alimenta la circulación de los trenes. Su actualización busca aumentar la eficiencia, la seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.
Córdoba y Sevilla compartirán una plataforma común
El contrato contempla el desarrollo y la implantación de una nueva plataforma informática para el sistema de telemando Sur. La herramienta permitirá integrar por completo los telemandos de energía de Córdoba y Sevilla en una arquitectura tecnológica homogénea y común.
La nueva plataforma tendrá un diseño modular y escalable, lo que facilitará su mantenimiento, actualización y adaptación a las futuras necesidades de la red ferroviaria. También incorporará funciones avanzadas destinadas a reducir los tiempos de operación y mejorar la fiabilidad del sistema.
Además, el proyecto incluye la creación de distintos entornos de trabajo para operaciones, formación, simulación, pruebas y preproducción. Estos espacios permitirán comprobar el funcionamiento del sistema antes de su puesta en servicio definitiva y formar al personal encargado de gestionarlo.
Más seguridad y control de la red ferroviaria
El plan de Adif prevé centralizar los sistemas de telemando en dos Centros de Procesamiento de Datos, que estarán respaldados por una única plataforma de supervisión y control para toda la red convencional.
Esta centralización permitirá unificar los sistemas utilizados en los distintos territorios, mejorar la flexibilidad operativa y reforzar la seguridad de las instalaciones ferroviarias.
Entre los trabajos ya realizados o en desarrollo se encuentran la adquisición de la nueva tecnología de telemando y el suministro e instalación del hardware y el software necesarios para ponerla en funcionamiento. Tras la modernización del sistema Sur, Adif prevé extender progresivamente esta tecnología a las áreas Este, Noreste, Noroeste, Centro y Norte.
La actuación situará a Córdoba como uno de los puntos clave de la transformación tecnológica del control energético ferroviario en Andalucía, una infraestructura esencial para garantizar un servicio más fiable, seguro y eficiente.
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