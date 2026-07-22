Calor
Vecinos de Valdeolleros denuncian otro verano sin refugios climáticos adecuados y sin piscina pública en el barrio
La asociación vecinal reclama al Ayuntamiento de Córdoba la apertura completa de los espacios durante los avisos naranjas y que el Parque de la Asomadilla permanezca no cierre durante las noches de verano
Los vecinos de Valdeolleros vuelven a denunciar en plena ola de calor la falta de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas que se registran en Córdoba durante los meses de verano. La Asociación Vecinal San Acisclo de Valdeolleros ha denunciado que el barrio llega a otro verano sin una piscina pública, sin refugios climáticos adecuados y con limitaciones en el horario del Parque de la Asomadilla.
Según ha manifestado el colectivo en una nota de prensa, el Ayuntamiento de Córdoba no ha atendido las demandas planteadas durante los últimos años para adaptar el barrio a los episodios de calor extremo. Entre ellas se señalan la construcción de una piscina municipal, la habilitación de espacios climatizados y la mejora de las condiciones de apertura del parque.
La asociación asegura también que han recogido alrededor de mil firmas para pedir estas medidas, sin que hayan tenido respuesta y critica que algunas reuniones solicitadas no se hayan llegado a convocar.
Críticas al funcionamiento de los refugios climáticos
El colectivo vecinal afirma que en 2025 los refugios climáticos abrían durante todo su horario cuando se activaba el aviso naranja por altas temperaturas y sostiene que ese protocolo no se estaría aplicando de la misma forma en 2026.
Además, considera que los espacios disponibles no reúnen las condiciones necesarias para que las personas permanezcan en ellos durante varias horas. Según la asociación, algunos carecen de actividades, mobiliario apropiado y atención específica para los usuarios. “Un refugio climático no puede ser un local vacío que se abre por obligación administrativa”, señala la entidad en su comunicado.
Por este motivo, la Asociación Vecinal San Acisclo propone utilizar otros espacios del centro cívico, como las bibliotecas, las ludotecas o las zonas comunes, para ofrecer alternativas gratuitas y accesibles a quienes no disponen de aire acondicionado o de otros lugares donde resguardarse. La asociación señala de que, en la práctica, esta necesidad está siendo cubierta principalmente por los centros comerciales, una solución que considera insuficiente para garantizar la protección de toda la ciudadanía.
El Parque de la Asomadilla, abierto durante las noches de verano
Otra de las principales reivindicaciones afecta al que la asociación considera el único refugio climático al aire libre realmente funcional en la zona, el Parque de la Asomadilla. El colectivo critica que el recinto cierre a las dos de la madrugada, especialmente durante las noches en las que las temperaturas permanecen elevadas y piden que se mantenga abierto toda la noche. Es más, señalan que existe un acuerdo unánime en el Distrito para eliminar o modificar ese cierre durante los meses de verano. La asociación recalca que mantener abierto este parque permitiría disponer de un espacio público, gratuito y al aire libre durante las noches más calurosas.
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