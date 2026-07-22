UGT anuncia la presencia del rey Felipe VI en un congreso sobre defensa que se celebrará en Córdoba en octubre

UGT ha anunciado que el rey Felipe VI será el encargado de inaugurar el próximo 7 de octubre el congreso Indudef, una cita que reunirá en la capital cordobesa a grandes compañías del sector tecnológico, logístico e industrial. El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha dado a conocer la presencia del monarca durante una rueda de prensa en la que ha detallado las principales características del encuentro, impulsado por el sindicato en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba.

El congreso se celebrará del 7 al 9 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con el objetivo de situar a la ciudad como una referencia nacional en materia de defensa, logística e innovación tecnológica.

Más de 60 empresas y cerca de 5.000 asistentes

Indudef ocupará una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y contará con la participación de más de 60 empresas del sector de la defensa. Entre las compañías anunciadas se encuentran firmas de primer nivel como Santa Bárbara Sistemas, Indra y Escribano Mechanical & Engineering.

La organización prevé atraer a cerca de 5.000 personas, entre representantes empresariales, responsables institucionales, profesionales, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer las novedades de una industria con un peso creciente en la economía y el empleo.

Además del rey Felipe VI, se espera la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

También está prevista la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien la organización atribuye la clausura del congreso el 9 de octubre.

Una feria de empleo para estudiantes de Córdoba

Uno de los principales objetivos de Indudef será acercar las oportunidades laborales del sector a los jóvenes. Para ello, se espera la presencia de alrededor de 1.000 estudiantes universitarios, de Bachillerato y de Formación Profesional.

Noticias relacionadas

El congreso dispondrá de zonas para demostraciones industriales, debates especializados, encuentros empresariales y actividades relacionadas con la innovación. También incluirá una feria de empleo en la que los asistentes podrán conocer los perfiles profesionales que demandan las empresas vinculadas a la defensa.