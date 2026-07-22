Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestalLey antitabacoHospital Materno-Infantil CórdobaRestauración Mezquita-CatedralUrbanismo Santa MarinaPago con tarjetaJesús Morales PPHotel AlmodóvarToro AlbaláTrabajadores extranjerosFichaje Córdoba CF
instagramlinkedin

Presentación de Indudef

UGT anuncia la presencia del rey Felipe VI en un congreso sobre defensa que se celebrará en Córdoba en octubre

El encuentro reunirá del 7 al 9 de octubre a más de 60 empresas del sector de la defensa y prevé atraer a cerca de 5.000 asistentes

Autoridades en la presentación de Indudef en el Ayuntamiento de Córdoba.

Autoridades en la presentación de Indudef en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario CÓRDOBA

EFE

Córdoba

UGT ha anunciado que el rey Felipe VI será el encargado de inaugurar el próximo 7 de octubre el congreso Indudef, una cita que reunirá en la capital cordobesa a grandes compañías del sector tecnológico, logístico e industrial. El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha dado a conocer la presencia del monarca durante una rueda de prensa en la que ha detallado las principales características del encuentro, impulsado por el sindicato en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba.

El congreso se celebrará del 7 al 9 de octubre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con el objetivo de situar a la ciudad como una referencia nacional en materia de defensa, logística e innovación tecnológica.

Más de 60 empresas y cerca de 5.000 asistentes

Indudef ocupará una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y contará con la participación de más de 60 empresas del sector de la defensa. Entre las compañías anunciadas se encuentran firmas de primer nivel como Santa Bárbara Sistemas, Indra y Escribano Mechanical & Engineering.

La organización prevé atraer a cerca de 5.000 personas, entre representantes empresariales, responsables institucionales, profesionales, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer las novedades de una industria con un peso creciente en la economía y el empleo.

Además del rey Felipe VI, se espera la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

También está prevista la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien la organización atribuye la clausura del congreso el 9 de octubre.

Una feria de empleo para estudiantes de Córdoba

Uno de los principales objetivos de Indudef será acercar las oportunidades laborales del sector a los jóvenes. Para ello, se espera la presencia de alrededor de 1.000 estudiantes universitarios, de Bachillerato y de Formación Profesional.

Noticias relacionadas

El congreso dispondrá de zonas para demostraciones industriales, debates especializados, encuentros empresariales y actividades relacionadas con la innovación. También incluirá una feria de empleo en la que los asistentes podrán conocer los perfiles profesionales que demandan las empresas vinculadas a la defensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
  2. Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
  3. Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
  4. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  5. Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
  6. Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
  7. Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: 'Son realmente únicos y una reliquia del pasado
  8. Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba

UGT anuncia la presencia del rey Felipe VI en un congreso sobre defensa que se celebrará en Córdoba en octubre

La cordobesa CSG Ingeniería desarrolla un sistema con IA para evitar el vuelco de vehículos en el campo: "No se trata solo de reaccionar, sino de predecir”

CGT exige aclarar el pago de 725.000 euros en gratificaciones a la Policía Local y los Bomberos de Córdoba

CGT exige aclarar el pago de 725.000 euros en gratificaciones a la Policía Local y los Bomberos de Córdoba

Juanma Moreno ratifica a Adolfo Molina como delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba

Juanma Moreno ratifica a Adolfo Molina como delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba

El PSOE denuncia el bloqueo de la remodelación de Ollerías y exige al Ayuntamiento de Córdoba un calendario de obras

El PSOE denuncia el bloqueo de la remodelación de Ollerías y exige al Ayuntamiento de Córdoba un calendario de obras

Córdoba amplía CitaPlus a las entidades sociales para mejorar la atención a los usuarios

Córdoba amplía CitaPlus a las entidades sociales para mejorar la atención a los usuarios

Este es el restaurante de Málaga donde los cordobeses pueden disfrutar de la mejor fritura de 'pescaíto' este verano

Este es el restaurante de Málaga donde los cordobeses pueden disfrutar de la mejor fritura de 'pescaíto' este verano

Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio

Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio
Tracking Pixel Contents