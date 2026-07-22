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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El rechazo hostelero a la ley antitabaco, el plan de inversión para los polígonos municipales y el futuro de los cines de verano, centran la actualidad

Antiguo polígono San Carlos, que ya cuenta con un proyecto para ‘revivirlo’.

Antiguo polígono San Carlos, que ya cuenta con un proyecto para ‘revivirlo’. / AJ González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La patronal cordobesa de la hostelería carga contra la nueva ley antitabaco y la considera un duro golpe para el sector. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes, en el que también destacamos el plan anunciado por Bellido, dotado con más de cuatro millones de euros, para mejorar los polígonos industriales de Córdoba, así como la decisión del Ayuntamiento de no comprar ahora los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia por 850.000 euros.

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