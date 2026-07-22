La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El rechazo hostelero a la ley antitabaco, el plan de inversión para los polígonos municipales y el futuro de los cines de verano, centran la actualidad
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La patronal cordobesa de la hostelería carga contra la nueva ley antitabaco y la considera un duro golpe para el sector. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes, en el que también destacamos el plan anunciado por Bellido, dotado con más de cuatro millones de euros, para mejorar los polígonos industriales de Córdoba, así como la decisión del Ayuntamiento de no comprar ahora los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia por 850.000 euros.
- La patronal cordobesa estalla contra la nueva ley antitabaco: "Es un atentado contra la hostelería"
- Bellido anuncia un plan de más de cuatro millones para mejorar los polígonos industriales de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba rechaza comprar ahora por 850.000 euros los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
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Provincia
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Cultura
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Córdoba CF
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