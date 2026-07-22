La patronal cordobesa de la hostelería carga contra la nueva ley antitabaco y la considera un duro golpe para el sector. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes, en el que también destacamos el plan anunciado por Bellido, dotado con más de cuatro millones de euros, para mejorar los polígonos industriales de Córdoba, así como la decisión del Ayuntamiento de no comprar ahora los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia por 850.000 euros.

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