La actualidad del miércoles 22 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La recuperación de la Sierra de Córdoba, un año después del incendio de La Albaida, el nuevo proyecto deportivo y de aparcamientos para Santa Marina y el debate sobre la ley antitabaco centran los titulares de este miércoles
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La Sierra de Córdoba encara una larga recuperación un año después del incendio de La Albaida, con un horizonte de entre cinco y diez años para recuperar un paisaje similar al anterior. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles, en el que también destacamos la aprobación de la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina, así como la oposición de la patronal de bares y restaurantes a la prohibición de fumar en las terrazas prevista en la nueva ley antitabaco.
- La Sierra de Córdoba, un año después del incendio de La Albaida: «Volver a un paisaje parecido llevará entre cinco y diez años»
- URBANISMO | Aprueban la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
- NUEVA LEY | La patronal de bares y restaurantes: "Prohibir fumar en las terrazas de un país turístico será pegarse un tiro en el pie"
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Córdoba Ciudad
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Provincia
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Córdoba CF
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Internacional
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