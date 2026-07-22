La Sierra de Córdoba encara una larga recuperación un año después del incendio de La Albaida, con un horizonte de entre cinco y diez años para recuperar un paisaje similar al anterior. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles, en el que también destacamos la aprobación de la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina, así como la oposición de la patronal de bares y restaurantes a la prohibición de fumar en las terrazas prevista en la nueva ley antitabaco.

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