Dos tercios de la provincia de Córdoba en aviso naranja ante la previsión de la Aemet de temperaturas de hasta 42 grados en la tercera ola de calor el verano

Córdoba y todo el territorio nacional se encuentran inmersos en la tercera ola de calor del verano que deja ya temperaturas superiores a los 40 grados en la capital, noches tropicales y un panorama de alerta ante el riesgo de alto incendios y el aviso naranja por calor. La escalada térmica continúa hoy y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo repunte en la que podría ser la jornada más calurosa de este fenómeno caluroso.

Según las previsiones de la Aemet, la ola se prolongará hasta mañana y alcanzará hoy su pico. Las máximas podrían llegar hasta los 42 grados y el calor seguirá sin dar tregua durante las noches. De hecho, esta pasada madrugada los registros del organismo estatal sitúan la mínima casi 23 grados y el pronóstico para el día de hoy es similar.

La Campiña cordobesa y la Sierra y Pedroches se encuentran hoy en aviso naranja, mientras que la Subbética está en nivel amarillo por aviso de altas temperaturas. Además, prácticamente la totalidad de la provincia se encuentra en riesgo muy alto o extremo de incendios forestales. En este contexto, las autoridades piden extremar las precauciones para evitar incidentes que podrían derivar en catástrofes.

La jornada más calurosa de la semana

Centrándonos en el pronóstico del día de hoy, la Aemet espera en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la mañana. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste.

El tiempo hoy en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 24º y 39º, en Pozoblanco entre 23º y 41º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 39º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves 23 de julio está fijado el fin de la ola de calor antes de la bajada de los termómetros. El pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos despejados. Polvo en suspensión en el sur de la provincia. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 23º y 39º.