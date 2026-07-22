Casco Histórico
SOS Cines de Verano también pide a la Junta de Andalucía que declare Bien de Interés Cultural estos espacios en Córdoba
La plataforma formada por 29 colectivos ciudadanos interpela a las administraciones para blindar los espacios Fuenseca, Olimpia y Delicias, y confía en "tocar la fibra sensible" del alcalde de Córdoba y que acabe comprando los recintos
La coordinadora SOS Cines de Verano, una plataforma que reúne a más de 27 colectivos con el objetivo común de garantizar la continuidad de estos espacios en Córdoba, se ha adherido este miércoles a la petición de un grupo de mujeres que solicitó en junio a la Junta de Andalucía que declarase Bien de Interés Cultural (BIC) estos espacios. Además, han sumado a su objetivo el apoyo de 40 ciudadanos relevantes de Córdoba, vinculados con el mundo de la cultura, como la actriz Macarena Gómez.
Miembros de la plataforma y representantes del grupo municipal de Hacemos Córdoba se han concentrado hoy a las puertas de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para "interpelar" al Gobierno andaluz a que mueva ficha por los cines Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés, después de que este verano solo el último de ellos haya abierto sus puertas.
Critican al Ayuntamiento por su "inacción"
La portavoz de la coordinadora, Valle López, ha contrapuesto "la inacción" del Ayuntamiento de Córdoba a la movilización ciudadana en defensa de los cines de verano, y ha criticado la última propuesta del alcalde, José María Bellido, y del Pleno de Córdoba para que la Junta de Andalucía adquiriese los cines que son propiedad del empresario cordobés Antonio Amil (Fuenseca, Olimpia y Delicias). "Eso es tirar balones fuera porque la Junta de Andalucía ya ha dicho indirectamente que no puede comprarlos al no estar incluidos en el Catálogo de Patrimonio andaluz", ha defendido la portavoz.
Fuentes de la administración andaluza han negado a CÓRDOBA este extremo aseguraNdo que de momento no se han pronunciado acerca de la petición de compra que les lanzó el Ayuntamiento. Por otro lado, cabe recordar que fue el empresario dueño de Fuenseca, Olimpia y Delicias el que ha vuelto a ofrecer al Consistorio cordobés la posibilidad de adquirir los tres espacios.
Defensa de los cines como espacios BIC
En cualquier caso, SOS Cines de Verano confía en que los actos reivindicativos que seguirán haciendo durante este verano toquen "la fibra sensible del alcalde" y termine decidiendo comprar los espacios del casco histórico.
La representante ciudadana ha defendido la necesidad de blindar los cines de verano como BIC porque son "patrimonio cultural" de Córdoba, parte de la memoria colectiva de la ciudad y "una ventana al mundo". Asimismo, ha defendido su valor como refugios climáticos sin necesidad de que tengan que denominarse de esa manera por el temor, ha dicho, que dicha designación comprometa su finalidad como cines.
5.000 firmas ciudadanas de apoyo a los cines
Además de las adhesiones que han presentado esta mañana, en los próximos días presentarán 5.000 firmas que ha recogido Hacemos Córdoba en los últimos meses en defensa de los cines de verano, que piden al Ayuntamiento de Córdoba que los compre.
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