El PSOE denuncia el bloqueo de la remodelación de Ollerías y exige al Ayuntamiento de Córdoba un calendario de obras

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la paralización del proyecto de remodelación de la avenida de las Ollerías de Córdoba y ha exigido al gobierno municipal de José María Bellido que informe sobre el estado de una actuación anunciada hace más de un año.

La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudicó el pasado mes de agosto el contrato para la redacción del proyecto de reforma de la avenida de Ollerías. La actuación persigue mejorar la accesibilidad y el entorno medioambiental de una de las principales arterias de tráfico de la ciudad.

El contrato, valorado en 13.297,90 euros (IVA incluido), fue otorgado al arquitecto e ingeniero de edificación cordobés Eduardo Javier López Baena, quien será el responsable de diseñar las actuaciones previstas. La ejecución de las obras contará con una inversión estimada de alrededor de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

El PSOE exige saber los motivos del bloqueo

El PSOE sostiene que actualmente no se conocen los motivos del bloqueo del proyecto ni los plazos previstos para el comienzo de las obras. Por este motivo, trasladará el asunto a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para solicitar explicaciones sobre la situación del expediente y reclamar un calendario de ejecución.

Los socialistas han mostrado además su respaldo a las reivindicaciones del Consejo de Distrito Centro y de la Asociación Vecinal Torre de la Malmuerta, que han denunciado la falta de respuestas de la Gerencia de Urbanismo.

El PSOE llevará el proyecto de Ollerías a Urbanismo

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que sus representantes en la Gerencia Municipal de Urbanismo solicitarán información sobre el estado real de la remodelación de Ollerías, los informes que están pendientes y los plazos previstos para iniciar las obras.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha lamentado que «el Gobierno de Bellido vuelva a convertir un proyecto importante para Córdoba en un ejemplo más de su incapacidad para gestionar».

«Lo que está ocurriendo en Ollerías refleja perfectamente la forma de gobernar del Partido Popular: anuncian proyectos, generan expectativas entre los vecinos y, cuando llega el momento de ejecutarlos, todo queda paralizado sin que nadie dé una sola explicación», ha afirmado.

Un proyecto presentado a los vecinos hace más de un año

Ortiz ha recordado que la Gerencia Municipal de Urbanismo presentó el proyecto de remodelación de la avenida de las Ollerías hace más de un año, abrió un proceso de participación vecinal y comunicó unas previsiones que, según el PSOE, no se han cumplido.

«Desde entonces, los vecinos solo han recibido silencio, respuestas ambiguas y referencias constantes a informes que nunca terminan de llegar. No es aceptable mantener durante más de un año en la incertidumbre a quienes participaron de buena fe en un proceso impulsado por el propio Ayuntamiento», ha señalado.

El edil socialista ha reconocido el trabajo realizado por el movimiento vecinal, que promovió reuniones, recogió propuestas y elaboró un documento de alegaciones para modificar el proyecto y preservar la identidad de Ollerías.

Según ha destacado Ortiz, se trata de una avenida en la que conviven la movilidad, el comercio y la vida de barrio.

«Los vecinos han cumplido con su parte. Han participado, han trabajado y han aportado propuestas para mejorar su barrio. Quien no ha cumplido ha sido el Gobierno municipal, que sigue sin explicar qué ha ocurrido con una actuación que presentó públicamente como una prioridad para la ciudad», ha manifestado.

Críticas del PSOE a la gestión de Bellido

Para Ortiz, la situación del proyecto de Ollerías responde a una forma de gestionar que, a su juicio, se ha repetido durante el mandato del alcalde de Córdoba, José María Bellido.

«Cada vez son más los proyectos que se anuncian con grandes titulares, pero terminan acumulando retrasos, bloqueos o fracasos administrativos. Córdoba necesita un Gobierno que gestione, planifique y cumpla su palabra, no un Gobierno instalado permanentemente en el anuncio y la propaganda», ha criticado.

El concejal del PSOE, Ángel Ortiz, en la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Informes pendientes y coordinación municipal

El concejal socialista ha rechazado que el Ayuntamiento continúe justificando la demora por la existencia de informes pendientes entre diferentes servicios municipales.

«Coordinar las diferentes áreas del Ayuntamiento es responsabilidad del equipo de Gobierno. Los vecinos no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de dirección política ni de la incapacidad para sacar adelante proyectos estratégicos para la ciudad», ha subrayado.

El PSOE reclama presupuesto y nuevos plazos

El Grupo Municipal Socialista solicitará en la Gerencia Municipal de Urbanismo información detallada sobre el estado de la remodelación de Ollerías, los informes ya emitidos, los documentos pendientes, el presupuesto previsto y los nuevos plazos para comenzar las obras.

«Los cordobeses tienen derecho a saber qué está ocurriendo con los proyectos que se anuncian en su ciudad. Gobernar también significa rendir cuentas y cumplir los compromisos adquiridos», ha defendido Ortiz.

El edil ha concluido reprochando al alcalde su «silencio administrativo» ante la paralización del proyecto. «Bellido no puede seguir escondiéndose detrás del silencio administrativo mientras los barrios acumulan promesas incumplidas. Ollerías merece respuestas y merece que el Ayuntamiento deje de mirar hacia otro lado», ha afirmado.