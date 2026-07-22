La patronal cordobesa estalla contra la nueva ley antitabaco: "Es un atentado contra la hostelería"

"Es un atentado contra la hostelería". La patronal cordobesa se muestra contundente contra la futura Ley Antitabaco anunciada este martes por el Gobierno de España, que prohibirá, entre otras medidas, fumar en las terrazas. Es la reacción de un sector que recuerda que ya tuvo que acometer cambios importantes en sus locales con la normativa antitabaco de las últimas dos décadas. La nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros introduce otras novedades como multas de hasta 600 euros para los menores que fumen y que asumirán sus padres. Playas, piscinas, marquesinas de autobús se convertirán en espacios libres de humo y no se podrá fumar en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos. La norma afecta al tabaco y a los cigarrillos electrónicos y similares.

El vicepresidente de Hostecor, Miguel Ángel Morales, se muestra tajante contra el anuncio del Ejecutivo, al que califica como un "atentado contra la hostelería". A su juicio, la medida tendrá un impacto importante en el sector, aunque no tanto por una posible pérdida de clientes como por el hecho de que "convierte al hostelero en policía y en responsable de quien fume o no en su terraza".

«No tiene ningún sentido»

Aunque se trata de una ley que aún debe perfilarse y pasar por el Congreso, Morales considera que la normativa "no tiene ningún sentido". En su opinión, solo sería menos gravosa para el sector si la sanción recayera exclusivamente en el fumador y no en el establecimiento. Además, cree que su impacto sería especialmente acusado en Andalucía, donde, según sostiene, "más del 90% de los locales tienen terraza". Por ello, anima a los hosteleros de todo el país a "no pasar por el aro".

Clientes en la terraza de La Bodeguilla. / Víctor Castro

Precisamente, la obligación de controlar quién fuma en la terraza es el punto que más preocupa a la patronal cordobesa. Morales considera que el efecto sobre las ventas y el consumo será más limitado, pero rechaza que el hostelero tenga que asumir funciones de vigilancia. Sobre las molestias que pueda provocar que alguien fume en la mesa de al lado, admite que la queja puede ser "entendible", pero pide aplicar el "sentido común" y dejar que sea el propio local, o los comensales entre sí, quienes resuelvan la situación "como se ha hecho siempre".

El anuncio, a juicio del representante de los hosteleros cordobeses, "solo busca prohibir y prohibir", algo que, afirma, le recuerda a "hace 40 años". Morales considera que esta medida es una gota más en un vaso que empezó a llenarse con la normativa antitabaco que obligó al sector a adaptar sus establecimientos y que acabó prohibiendo fumar en el interior de bares y restaurantes. Aquellos cambios, recuerda, obligaron a "hacer reformas en los salones" y supusieron la "quiebra y cierre de muchísimos negocios". "Esto clama al cielo ya", recalca.

No se espera pérdida de clientes

En los locales de la capital consultados, sin embargo, las opiniones son algo más prudentes. Francisco Luna, de La Bodeguilla, no cree que "la gente deje de tomarse una cerveza por no poder fumar". Incluso ironiza: "Si hay quien se toma una caña con este calor, seguro que puede aguantarse sin fumar". Por su parte, Antonio García, del Gran Bar, plantea otra reflexión: "Si quieren que la gente deje de fumar, que prohíban el tabaco". Una opción que, a su juicio, resulta inviable porque el tabaco "deja mucho dinero" y al Gobierno "no le interesa".

Una mujer fuma en una terraza. / Álex Zea - Europa Press

Francisco Ríos, de Capitoné, coincide con el vicepresidente de Hostecor en que la regulación "convierte a los hosteleros en policías" y que supone "prohibir por prohibir". No obstante, matiza que "estamos de acuerdo con toda normativa que vaya a favor de la salud de las personas". Por último, David Pérez, de La Cueva, limita el impacto que la medida puede tener en el negocio. "No creo que afecte mucho a las ventas", señala, al tiempo que recuerda que "cada vez la gente fuma menos".