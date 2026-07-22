La obra para conectar Las Quemadas con la autovía A-4 empezará antes de que acabe el año

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este miércoles que el objetivo del Ayuntamiento es que la obra para conectar el polígono industrial de Las Quemadas con la autovía A-4 empiece antes de que acabe el año. Finalmente, los trabajos no comenzarán en septiembre, tal y como aparecía en uno de los documentos que ha pasado en varias ocasiones por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

El alcalde ha hecho esta aclaración antes de participar en la mesa de polígonos, que, de forma periódica, se reúne en la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Allí, Bellido ha recordado que hasta cinco empresas optan a acometer una de las reivindicaciones históricas de los polígonos industriales, la conexión de Las Quemadas con la A-4. La construcción de este enlace es de especial urgencia debido a las retenciones de tráfico que se producen en la antigua N-IV de forma reiterada todos los días laborables, al ser esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes de Las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su atención este miércoles a los medios de comunicación. / VÍCTOR CASTRO

Empresas que optan a hacer las obras de Las Quemadas

En concreto, las empresas Hormigones Asfálticos Andaluces, Sepisur XXI, Servicios Técnicos Napal y la UTE Vilor Infraestructuras-Globalzia han presentado la documentación de acuerdo a lo requerido en el pliego de contratación y han sido las admitidas para analizar sus ofertas. La obra ha salido a licitación por 3.431.318,39 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de diez meses a partir de su adjudicación.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que se trata de la primera fase de la intervención. Esta fase consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución de un vial y de una glorieta. Esta actuación incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4, pendiente del informe de Carreteras todavía.

Así será la conexión

El enlace entre el polígono y la autovía se hará a través de una glorieta ya existente en la A-4, en concreto, en la salida 396. Se trata de una rotonda de 40 metros de diámetro situada muy cerca de los terrenos de la empresa Remsa. Con esto se conseguirá descongestionar la antigua N-IV, especialmente saturada en su conexión con la avenida de Libia y la de Carlos III en la glorieta de Louvière.