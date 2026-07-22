La Junta impulsa las escuelas de verano en Córdoba con una inversión de cerca de 300.000 euros

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de la Delegación Territorial en Córdoba, ha destinado cerca de 300.000 euros al desarrollo del programa Escuelas de Verano en la provincia, una iniciativa integrada en el Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.

Este verano, el Ejecutivo andaluz prevé dar cobertura a 459 menores de la capital cordobesa y de tres municipios de la provincia. Además de garantizar su alimentación diaria, el programa ofrece espacios seguros para la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de actividades educativas y recreativas durante el periodo vacacional.

La delegada territorial de Inclusión Social, Dolores Sánchez, ha visitado la Escuela de Verano del Sector Sur, gestionada por Adsam y desarrollada en el CEIP Jerónimo Luis de Cabrera, donde participan 65 menores. Adsam es una de las seis entidades sin ánimo de lucro que colaboran en la ejecución de esta iniciativa, junto con la Asociación Palmeña, Baena Solidaria, AVAS, Kamira y Aperfosa.

En la capital, Adsam coordina tres escuelas ubicadas en los barrios de Palmeras, Moreras y Guadalquivir; Kamira desarrolla su actividad en el Distrito Sur y Aperfosa, en el barrio de Levante. En el resto de la provincia, Baena Solidaria gestiona los centros situados en las barriadas San Pedro, El Salvador y Ladera Sur de Baena, mientras que la Asociación Palmeña actúa en la barriada V Centenario y AVAS, en la barriada Poeta Juan Rejano.

Ocho escuelas de verano en la provincia

En total, el programa cuenta este año con ocho escuelas de verano distribuidas por la provincia, operativas durante los meses de julio y agosto. La iniciativa combina propuestas educativas y de ocio con recursos que contribuyen a facilitar la conciliación de la vida familiar durante las vacaciones estivales.

Las actividades se desarrollan en centros educativos ubicados en zonas desfavorecidas identificadas dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), con el objetivo de reforzar la atención a los menores y sus familias en estos entornos.

Entre las principales finalidades del programa destaca la cobertura de las necesidades básicas de alimentación de los participantes durante el periodo no lectivo. Paralelamente, se promueven actividades socioeducativas y de tiempo libre que favorecen el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal de los menores.

A través de las entidades colaboradoras, las familias cuentan además con un recurso que contribuye a la conciliación, al tiempo que se garantiza la atención alimentaria mediante la prestación de un servicio de comedor que incluye tres comidas diarias.

Instalaciones en centros educativos

Las escuelas de verano, gestionadas por asociaciones y fundaciones, utilizan instalaciones de centros educativos gracias a la colaboración existente entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Dolores Sánchez ha destacado la implicación de los equipos educativos y de las entidades del tercer sector que participan en el programa, subrayando su compromiso y profesionalidad para hacer posible el funcionamiento de estas ocho escuelas de verano en la provincia.

La delegada también ha puesto en valor el papel que desempeñan estas organizaciones sociales, cuya colaboración con la Junta de Andalucía resulta fundamental para acercar a la ciudadanía programas y servicios de carácter social.

La actuación se enmarca en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, gestionado por la Junta de Andalucía, y se desarrolla principalmente en áreas incluidas en la Estrategia Regional para la Intervención en Zonas Desfavorecidas de Andalucía (ERACIS Plus).