Juanma Moreno ratifica a Adolfo Molina como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de este miércoles 22 de julio ha vuelto a nombrar de nuevo a Adolfo Molina como delegado del Gobierno en Córdoba. El también presidente del Partido Popular en Córdoba ejerce este cargo desde 2022, cuando sustituyó al hoy diputado andaluz Antonio Repullo al frente de la Delegación de Gobierno en Córdoba.

Después de la sorpresiva salida de la presidencia del Parlamento andaluz de Jesús Aguirre, que se marcha al Congreso dejando su acta a la lucentina Mirian Ortiz para que el PP pueda cumplir su pacto de reparto con Vox, lo esperado era que Juanma Moreno no ordenase más cambios y dejase al frente de la Delegación del Gobierno en Córdoba a Molina.

En este Consejo de Gobierno, el presidente andaluz ha designado a sus representantes en las 8 provincias andaluzas, con cambios en las de Almería, Huelva y Jaén, donde van a asumir el cargo, respectivamente, el hasta ahora alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la secretaria general del PP provincial de Huelva, Berta Centeno; y el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

A estos nombres se suman los de quienes repiten, como Mercedes Colombo en Cádiz, Adolfo Molina en Córdoba, Antonio Jesús Granados en Granada, Patricia Navarro en Málaga y Ricardo Sánchez en Sevilla.

Adolfo Molina: "Vamos a seguir trabajando por Córdoba"

Tras conocer su designación, Molina ha agradecido al presidente andaluz y a sus compañeros repetir como representante del Gobierno andaluz en la provincia. "Vamos a seguir trabajando por Córdoba como hacemos todos los días haciendo que esta tierra siga avanzando, creciendo y teniendo oportunidades. Y lo vamos a hacer como siempre, juntos”, ha asegurado.

El político inició su andadura pública en Cabra

Adolfo Molina nació en la localidad cordobesa de Cabra en 1975 y es técnico especialista superior en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de Granada. Empezó en política en su pueblo, donde fue concejal, teniente de alcalde y delegado de Presidencia y Comunicación en el Ayuntamiento de Cabra. Además, durante esa etapa fue delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías la Diputación de Córdoba entre 2011 y 2012.

Adolfo Molina, José María Bellido y Antonio Repullo. / A.J. GONZÁLEZ

Salto al Parlamento andaluz

Ese año dio el salto a la Cámara autonómica, donde ha sido diputado durante cuatro legislaturas, hasta que en 2022 fue designado delegado del Gobierno por lo que tuvo que dejar su acta. Como parlamentario andaluz ha presidido, además, la Comisión de Control de la RTVA y la de Presidencia, Administración Pública e Interior.

En el plano orgánico, Adolfo Molina es presidente de la formación en Córdoba desde 2017 y miembro del comité ejecutivo autonómico del PP-A. En el primer congreso que lo puso al frente del partido en Córdoba logró imponerse con contundencia a la otra candidata popular, Rosario Alarcón, con el 82% de los votos de los militantes. Cuatro años después, en el 2021, fue reelegido con el 99,1% de los votos, reivindicando entonces el modelo de unidad para Córdoba.