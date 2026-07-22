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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles, 22 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Planneo Flama

Planneo Flama / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Planneo Flama

Festival flamenco

Los artistas que actuarán en el festival son: Rafa del Calli y Reyes Carrasco, al cante; a la guitarra, Álvaro Mora y Juanjo León y al baile, Manuel Liñán y Miriam Cuevas. Presenta: Cristina Cruces. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Parque del Flamenco.

Avda. de Turruñuelos.

22.00 horas.

Raíces en el jardín

Concierto de Choppep

El emblemático grupo Choppep celebra sus dos décadas de trayectoria musical por todo lo alto con una noche mágica en el Jardín Botánico de Córdoba, donde presentará una propuesta artística inolvidable en el marco de su gira de vigésimo aniversario rindiendo un monumental tributo a Pink Floyd y Supertramp, dos de los pilares más grandes de la historia del rock.

CÓRDOBA. Jardín Botánico.

Avda. de Linneo.

22.00 horas.

Música

La banda The Donelles, en concierto

Banda sevillana especializada en revivir los mejores clásicos vintage de la historia musical. Formación compuesta por un trío de voces femeninas respaldado por una sólida sección de piano, bajo y batería, destaca especialmente por su impecable y enérgica puesta en escena, capaz de capturar la auténtica nostalgia de épocas doradas. Su repertorio ofrece un viaje sonoro inolvidable a través del swing, el soul, el rock & roll y el genuino sonido Motown, abarcando con fidelidad desde los años 40 hasta los 70.

CÓRDOBA. Quiosco Joven.

Paseo de la Victoria.

22.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’, en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición en 1975.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’, en el Palacio de la Merced

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.

CÓRDOBA. Palacio de la Merced.

Colón, 15.

De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

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