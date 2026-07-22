Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 23 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Vicente Leal Gómez

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio de San Rafael.

Rafaela Regalón Román

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio de San Rafael.