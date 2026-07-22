Los estancos de Córdoba rechazan la futura Ley Antitabaco, aunque no temen una gran caída de ventas: "Es poner puertas al campo"

Prudencia y rechazo. Así podría definirse la posición de los estancos de Córdoba ante la futura ley antitabaco anunciada este martes por el Gobierno de España, que prohibirá el consumo de tabaco y otros productos derivados, como vapeadores o cigarrillos electrónicos, en espacios públicos al aire libre como terrazas, playas o zonas deportivas. Un cambio normativo que el sector espera que no tenga un gran impacto en las ventas.

Para Francisco José García, presidente de la Unión Provincial de Estanqueros de Córdoba (Uprodeco), "Sanidad se ha excedido en sus prohibiciones". El sector rechaza la ampliación de los espacios libres de humo, "sobre todo en las terrazas", ya que, según explica, "España vive del turismo".

Cuestionan la idoniedad de la norma

García considera que el país "no puede ser el líder de Europa" en esta materia, especialmente cuando la Comisión Europea "está debatiendo la directiva sobre publicidad y patrocinio del tabaco", en la que podrían incluirse vapeadores y productos similares. Además, recuerda que Francia llegó a plantear inicialmente la prohibición de fumar en terrazas, pero terminó dando marcha atrás. Ante esta situación, no ve "prudente" que el Ejecutivo impulse ahora una nueva ley antitabaco que, a su juicio, afectará "sobre todo a la costa y a Madrid".

En el eterno debate entre fumadores y no fumadores, el presidente de Uprodeco cree que "los extremos no son buenos" y aboga por una solución intermedia. Por ejemplo, plantea que sea el propio hostelero quien decida si se puede fumar o no en su terraza. "Hay que buscar una solución de consenso entre los que fuman y los que no", insiste.

Un joven vapea en un parque. / David Castro

Impacto limitado

En lo que respecta al consumo, García cree que el impacto será limitado y que los estancos no notarán una gran pérdida de ventas, aunque admite que "algo sí se notará". En su opinión, "el mayor consumo se hace caminando por la calle o en casa", por lo que no espera una gran afección en el sector. Aun así, insiste en que la medida supone "poner puertas al campo".

Otro de los puntos con los que no está de acuerdo el representante de los estanqueros cordobeses es la equiparación entre el tabaco y otros productos como los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, ya que, según sostiene, "está demostrado que no afectan igual a la salud". Por ello, pide que se modifique este aspecto de la futura normativa.