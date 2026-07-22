Este es el restaurante de Málaga donde los cordobeses pueden disfrutar de la mejor fritura de 'pescaíto' este verano

Uno de los distintivos de la gastronomía que se puede disfrutar en la Costa del Sol es su pescaíto frito. Los boquerones, chopitos y calamares se convierten en reclamo para autóctonos y visitantes, entre los que figuran muchos cordobeses que gustan de acudir a Málaga cada verano no solo por sus playas y la cercanía, sino también por el buen comer que se encuentra en los cientos de chiringuitos que salpican su litoral, así como en los establecimientos de sus pueblos y capital.

Ahora, Málaga tiene un nuevo templo para los amantes del pescaíto frito. Se trata de La Mariscá, una marisquería situada en el barrio de Los Guindos de la capital, que ha conseguido el premio a la Mejor Fritura Malagueña de 2026 tras imponerse en un certamen en el que han participado establecimientos de distintos puntos de la provincia.

El reconocimiento supone un atractivo añadido para los numerosos cordobeses que eligen Málaga y la Costa del Sol durante sus vacaciones o escapadas de fin de semana. A la playa, los paseos marítimos y la cercanía entre ambas provincias se suma ahora una dirección gastronómica que permite probar uno de los platos más representativos de la cocina malagueña.

El equipo de 'La Mariscá' con el premio a la mejor fritura / FACEBOOK

Una marisquería de barrio en Los Guindos

La Mariscá ha sido la ganadora del III Concurso de Fritura Malagueña: Fritos con Arte, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga con la colaboración de Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación Provincial, y en el que han participado 14 restaurantes de Málaga capital, Rincón de la Victoria, Marbella, Estepona, Vélez-Málaga y Torremolinos.

El establecimiento se encuentra en el número 6 de la calle Unión Mercantil, dentro de Los Guindos, en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz. Se trata de una zona situada en la parte occidental de la capital, próxima al litoral y alejada de los circuitos gastronómicos más turísticos del centro histórico.

La propuesta de La Mariscá se basa en una cocina marinera reconocible, sin grandes artificios y centrada en el pescado frito, los mariscos y las preparaciones habituales de las freidurías andaluzas. Boquerones, salmonetes, chopitos y calamares forman parte de una oferta pensada para compartir en un comedor de ambiente informal y en su terraza.

El propio restaurante presenta el pescaíto frito como el eje principal de su cocina y se define como un establecimiento vinculado a la tradición gastronómica malagueña.

El jurado ha valorado especialmente la calidad del producto, el tratamiento de las diferentes piezas y el resultado final de la fritura. Conseguir que el pescado quede crujiente por fuera, jugoso en el interior y sin un exceso de aceite es una de las claves de una técnica aparentemente sencilla, pero que exige controlar la temperatura, los tiempos y la cantidad de producto que se incorpora en cada tanda.

Catorce restaurantes de toda la provincia

El concurso reunió a algunos de los establecimientos especializados en pescado más conocidos de la provincia. Además de La Mariscá, participaron Las Palmeras, La Recaleta, El Cabra Ovidio y Los Delfines, todos ellos en Málaga capital.

La relación se completó con Avante Claro, Marina Playa y Taberna Marinera La Victoria, en el municipio de Rincón de la Victoria; La Escollera y El Palangre, en Estepona; Scama Guadalmina, en Marbella; Tropy, en Caleta de Vélez; y La Jábega y El Canarias, en Torremolinos.

La Mariscá consiguió el premio principal del jurado profesional, mientras que el restaurante Marina Playa, situado en Rincón de la Victoria, fue reconocido en la modalidad específica de mejor fritura de boquerones.

La votación popular dejó otros dos nombres destacados. Los Delfines obtuvo el premio del público a la mejor fritura malagueña y La Escollera, en Estepona, fue la favorita en la categoría dedicada a los boquerones. Estos resultados amplían las posibles paradas para quienes quieran convertir una escapada a la Costa del Sol en una pequeña ruta gastronómica.

Restaurante 'La mariscá' en Málaga / FACEBOOK

Un plato que también funciona como reclamo turístico

La Diputación de Málaga considera que la fritura no es únicamente una receta tradicional, sino también un elemento de identidad cultural y un recurso turístico. Este certamen, que celebra su tercera edición, pretende reconocer el trabajo de pescadores, distribuidores, cocineros y establecimientos que mantienen una preparación estrechamente ligada a la historia gastronómica del litoral.

La fritura malagueña suele combinar diferentes pescados de pequeño tamaño y piezas de cefalópodos, aunque su composición depende de la temporada y de la disponibilidad del mercado. El boquerón ocupa un lugar protagonista, junto a calamares, chopitos, salmonetes, jurelitos o pescadillas.

Su aparente simplicidad es precisamente una de sus principales dificultades, ya que el pescado debe llegar a la mesa recién hecho, con una cobertura fina y con cada variedad cocinada en su punto. El exceso de harina, una temperatura inadecuada o mezclar piezas con tiempos de cocción muy diferentes puede arruinar el resultado.