Córdoba, entre las provincias andaluzas con menor índice de absentismo laboral

Uno de los tópicos más injustos que pesan sobre Andalucía es el bajo nivel de productividad y el absentismo laboral de su fuerza laboral, una idea mitificada sobre el trabajo en esta comunidad autónoma que desmonta un estudio elaborado por la Fundación Justicia Social. En concreto, este análisis revela que la región andaluza registra un 7% de absentismo, por debajo de la media nacional (7,2%), según datos del primer trimestre de 2026.

No obstante, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz, incide en la preocupación de un fenómeno que tiende al alza desde 2018. Según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), entre 2018 y 2024 los procesos de incapacidad temporal (IT) se han incrementado un 48,27% en Andalucía, aunque siguen manteniéndose por debajo de la media nacional. Sin embargo, el absentismo no solo engloba este tipo de bajas, sino todas las formas de ausencia en un puesto de trabajo durante una jornada laboral.

Una tendencia al alza

Pese a esto, Ruiz incide en la importancia de «no estigmatizar» este fenómeno, que ha calificado como «muy complejo» y que, además, afecta al tejido productivo y a la economía del país. Un total de 1,47 millones de personas no asisten a sus puestos de trabajo en España diariamente, el 5,21% de los trabajadores.

Por su parte, la incidencia mensual media ha subido 40,89 procesos por cada mil trabajadores al mes. Un dato que expone que lo que verdaderamente impulsa el gasto no es la duración de las bajas, sino la frecuencia con la que se inician. Pese a ello, España es el tercer país de la Unión Europea con más ausencias laborales, registrando 4,9 semanas de baja por empleado al año.

Córdoba, entre las provincias con mejores datos

Al contrario que las estadísticas nacionales, lo que caracteriza al absentismo en Andalucía es la duración de las bajas. Los datos proporcionados por AMAT en 2024 muestran una duración de 7,83 días más respecto al resto de España.

Si se extrapolan los datos al conjunto de las provincias andaluzas, Málaga se encuentra entre las que menor absentismo registra, con un 4,40%, por debajo de la media regional, según el informe de la mutua Umivale Activa. En el extremo contrario, Huelva alcanza el 6%, el porcentaje más elevado.

Asimismo, la duración de las bajas se redujo un 0,90% en Málaga, mientras que en Huelva aumentó un 11,22% respecto al ejercicio anterior.

Según el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, Huelva lidera la tasa de absentismo en la comunidad (6,00%), seguida de Sevilla (5,60%) y Granada (5,13%). En el extremo opuesto se sitúan Almería, Córdoba, Málaga y Jaén, que presentan los índices más moderados, con porcentajes comprendidos entre el 4,22% y el 4,62%.

Impacto económico creciente

«El gasto del absentismo unido al de las pensiones podría superar el 50% del gasto social en España en el futuro y este no para de crecer», explica Eduardo Ruiz, quien insiste en la preocupación por una evolución ascendente que ha dejado de «ser coyuntural para convertirse en una tendencia estructural».

Andalucía es la tercera comunidad autónoma con el mayor coste económico derivado del absentismo, que asciende a 7.410 millones de euros. El incremento de este fenómeno no solo se refleja en las estadísticas, sino también en sus consecuencias para las empresas y para la sostenibilidad del Sistema Público, ya que a los costes directos, como los complementos salariales, se suman los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad.