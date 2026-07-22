Los expertos eligen la mejor heladería de Córdoba: el secreto de Piamonte D’Ambrosio

La tradición familiar, la innovación y el uso de productos de la provincia han situado a Piamonte D’Ambrosio, de Córdoba, entre las heladerías recomendadas por algunos de los profesionales más reconocidos de España

Ahora el establecimiento suma un nuevo reconocimiento, tras ser situado entre las 100 mejores heladerías de España en la selección elaborada por la publicación especializada en gastronomía El Comidista, a partir de la opinión de los expertos del sector, entre los que figuran destacados maestros heladeros españoles. No se trata de un ranking, sino de una selección que elige los mejores establecimientos de cada localidad.

En el caso de Córdoba, el establecimiento seleccionado es Piamonte D’Ambrosio, situado en el paseo Cristo del Descendimiento, en el barrio del Campo de la Verdad, y la recomendación parte de Alfredo Machado, responsable de Gelato Collection en Barcelona junto al cocinero Albert Adrià.

Según recoge El Comidista, Machado destaca la profesionalidad del maestro heladero cordobés José Ambrosio y confiesa que, cuando visita el establecimiento, uno de los sabores que no deja de probar es el de turrón.

Mostrador de helados de Piamonte D'Ambrosio, en Córdoba / PIAMONTE D'AMBROSIO

El premiado helado de turrón

Precisamente, la receta de helado de turrón de José Ambrosio es una de las principales señas de identidad de Piamonte D’Ambrosio. La elaboración fue reconocida en 2024 como mejor helado de turrón de España dentro de la competición profesional vinculada al Mejor Maestro Artesano Heladero de España.

Su secreto consiste en llevar una receta estrechamente asociada a Jijona hasta el territorio cordobés. José Ambrosio utiliza turrón de Jijona, pero incorpora también miel de la Sierra de Córdoba y una mezcla de dos vinos de Moriles: un amontillado y un oloroso de Bodegas El Monte.

La presentación ante el jurado también estuvo cargada de referencias locales. La cubeta se concibió como si fuera un cuadro y quedó cubierta por una lámina comestible con la imagen de La Chiquita Piconera, una de las obras más conocidas de Julio Romero de Torres.

Antes de descubrir la composición, el helado fue aromatizado con alhucema o lavanda, evocando el olor que esta planta desprendía antiguamente al utilizarse en los braseros de picón cordobeses. La receta unía así el turrón levantino con los vinos, los aromas y el imaginario cultural de Córdoba.

Helado de turrón, la receta de referencia de Piamonta D'Ambrosio / PIAMONTE D'AMBROSIO

Una historia familiar que comenzó en 1993

Aunque el establecimiento actual es relativamente reciente, con su apertura en 2025, la vinculación de la familia Ambrosio con la elaboración de helados se remonta a más de tres décadas.

Los padres de José Ambrosio, Pepe y Rosa, comenzaron su actividad en 1993. Años después trasladaron el negocio a la plaza Flor del Olivo, donde la heladería Il Piamonte se convirtió en uno de los establecimientos más conocidos de la capital y del entorno del Chimeneón.

José Ambrosio creció, por tanto, entre vitrinas, recetas y jornadas de trabajo en el obrador familiar. Una experiencia que ahora constituye la base de un proyecto que conserva sabores tradicionales, pero que también apuesta por la formación y la investigación gastronómica.

La nueva etapa bajo el nombre de Piamonte D’Ambrosio recupera la memoria de aquel negocio y la combina con una propuesta más contemporánea. El proyecto está impulsado por José Ambrosio como maestro heladero y por el chef Alejandro Logon en su vertiente gastronómica y empresarial.

Ingredientes naturales y productores de Córdoba

Uno de los rasgos que diferencian a esta heladería es la utilización de materias primas procedentes de Córdoba y su provincia. La empresa afirma que sus helados se elaboran con ingredientes naturales y que todas las recetas salen del obrador dirigido por José Ambrosio.

Entre sus proveedores se encuentran firmas como Calaveruela Quesería, de Fuente Obejuna; COVAP, Bodegas El Monte, Bodegas Robles y El Huerto de Don Luis, además de otros productores provinciales.

Esta apuesta por la proximidad no solo permite respaldar a empresas agroalimentarias cordobesas. También contribuye a crear sabores reconocibles y vinculados al territorio, desde helados elaborados con vinos de Montilla-Moriles hasta propuestas basadas en quesos, mieles, frutas o productos de temporada.

Uno de los helados de Piamonte D'Ambrosio / TRIPADVISOR

De los sabores clásicos al helado de rebozuelos

En la vitrina de Piamonte D’Ambrosio conviven los sabores tradicionales con propuestas menos habituales. Junto al turrón, el chocolate, el pistacho, la nata con nueces o la stracciatella, el obrador desarrolla elaboraciones con un enfoque más gastronómico.

Son las recetas de mantequilla tostada o noisette, el rulo de cabra y diferentes sorbetes de frutas combinados con flores o especias.

Una de las propuestas más singulares es el helado de rebozuelos, desarrollado en colaboración con la empresa cordobesa Setacor. La creación incorpora crocanti de almendra y sal negra y está pensada para demostrar que el helado no tiene por qué quedar limitado al postre.

El establecimiento trabaja también para restaurantes y empresas de catering, para los que puede diseñar sabores destinados a acompañar platos salados, quesos o elaboraciones dulces.

Un obrador dedicado a la investigación

La formación y la investigación constituyen otra parte relevante del proyecto. El equipo explica que actualiza de forma constante sus conocimientos mediante cursos y actividades profesionales, tanto en heladería tradicional como gastronómica.

En el obrador se prueban diferentes técnicas para mejorar la textura, intensificar el sabor de los ingredientes y desarrollar combinaciones nuevas. Esta línea de trabajo permite que el negocio no dependa únicamente de recetas heredadas, sino que pueda evolucionar con nuevos productos y colaboraciones.

El resultado es una heladería que combina dos mundos: la memoria de un negocio familiar que comenzó hace más de treinta años y una visión actual del helado como producto gastronómico.