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Movilidad en Andalucía

Córdoba comparte con Sevilla el segundo puesto en reclamaciones por accidentes de patinete

La capital suma cuatro expedientes en seis años, dentro de los 27 analizados en Andalucía por siniestros con vehículos de movilidad personal

Accidente patinete eléctrico Plaza Andalucia.

Accidente patinete eléctrico Plaza Andalucia. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Baches, socavones o alcantarillas en mal estado han llevado al Ayuntamiento de Córdoba a afrontar cuatro reclamaciones por accidentes de patinete eléctrico en los últimos seis años. Según los datos del Consejo Consultivo de Andalucía, la ciudad comparte con Sevilla el segundo puesto entre las ciudades andaluzas con más expedientes por este tipo de siniestros, solo por detrás de Málaga, que suma ocho.

En total, el órgano consultivo ha emitido entre 2021 y 2026 un total de 27 dictámenes sobre reclamaciones presentadas contra ayuntamientos andaluces por accidentes con patinetes. Además de los ocho de Málaga, y los cuatro de Córdoba y Sevilla, tres corresponden a Almería y Cádiz, dos a Granada y Jaén y uno a Huelva.

Estas cifras no reflejan el conjunto de accidentes de patinete registrados en la comunidad y en la ciudad, sino únicamente aquellos expedientes que llegan al Consejo Consultivo, al tratarse de reclamaciones de responsabilidad patrimonial con cuantías económicas elevadas. Desde 2024, tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano solo emite dictamen en aquellos casos cuya reclamación supera los 50.000 euros, por lo que se corresponden con accidentes de especial gravedad y con daños personales de consideración.

Las reclamaciones aumentan con la expansión del patinete

El primer expediente llegó al Consejo Consultivo en 2021 y, desde entonces, el número de asuntos ha aumentado de forma progresiva, en paralelo a la generalización del uso de los patinetes eléctricos. Si ese año solo se analizó un caso, en 2024 fueron ocho, en 2025 ascendieron a nueve y en lo que va de 2026 ya se han emitido cuatro dictámenes.

Policía controlando patinetes eléctricos.

Policía controlando patinetes eléctricos. / A.J. González

Las 27 reclamaciones suman una cuantía total de 1.227.415 euros, aunque el Consejo Consultivo solo ha estimado una de ellas. Se trató del caso de un menor que sufrió una caída cuando circulaba por un carril bici tras resbalar sobre una sustancia formada por semillas y agua procedente de una avería en un sistema de riego.

Accidentes con lesiones de gravedad

Los expedientes estudiados corresponden a accidentes en los que los afectados necesitaron asistencia hospitalaria por lesiones como fracturas de húmero, tibia, fémur, rótula, mandíbula o vértebras, además de traumatismos, policontusiones y cervicalgias.

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El 63% de los accidentados fueron hombres y entre las circunstancias detectadas durante la revisión de los casos figuran varios accidentes en los que los usuarios circulaban sin casco u otros elementos de protección, así como un siniestro en el que viajaban dos personas en un mismo patinete.

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