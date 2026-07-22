CGT exige aclarar el pago de 725.000 euros en gratificaciones a la Policía Local y los Bomberos de Córdoba

La sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido explicaciones sobre la tramitación de 725.902,39 euros destinados al pago de gratificaciones al personal de la Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) por los servicios prestados durante la Navidad, la Semana Santa y las Cruces de 2025.

Del importe total autorizado, 537.705,47 euros corresponden a gratificaciones y otros 188.196,92 euros, a cotizaciones a la Seguridad Social, según ha detallado el sindicato en una nota.

CGT asegura que ha tenido acceso al informe de fiscalización de la Intervención General, al informe de discrepancia elaborado por la Delegación de Personal y a las resoluciones mediante las que se levantó el reparo y se autorizó el pago.

Según CGT, aunque el abono fue finalmente autorizado, continúan sin respuesta expresa varias observaciones formuladas por la Intervención Municipal sobre la naturaleza, la justificación y el control de estas gratificaciones.

Imagen del Pleno de Córdoba desde la bancada de la derecha / FRANCISCO GONZÁLEZ

Nueva regulación de la productividad

El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba incluyó una nueva regulación de la productividad, que integra conceptos como los eventos de Semana Santa, Feria y Navidad, el incentivo al rendimiento y parte de los complementos por nocturnidad, sábados, domingos y festivos. También incorpora un 25% adicional por no absentismo. La previsión es destinar 3,55 millones de euros, o 4,43 millones con ese incentivo, con un ahorro estimado de 59.660 euros.

El convenio también redefine las gratificaciones y horas extraordinarias, que pasan a incluir el incentivo por cambio de turno y parte de los complementos citados. Para 2026 se calcula un gasto de 5,2 millones de euros y un ahorro de 1,15 millones, bajo la previsión de que se realicen un 25% menos de horas extraordinarias que en 2025.

El acuerdo que reguló esas gratificaciones y horas extraordinarias se negoció y aprobó en la Mesa General el 14 de octubre de 2025. Después, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lo ratificó el 16 de diciembre de 2025, dentro del Acuerdo General del personal funcionario para 2026-2029.

Pulso de Policía Local durante las cruces

Precisamente, en la última edición de Cruces de Mayo, los sindicatos Siplb, UGT y CSIF con representación en la Policía Local de Córdoba, pidieron a la plantilla policial no solicitar la prestación de servicios extraordinarios en las fiestas hasta que no se abonasen los adeudados. Estos tres sindicatos criticaron el incumplimiento del calendario de pagos establecido en el último acuerdo laboral, que a su juicio debía estar todo liquidado a más tardar en diciembre.

Aquel pulso se prolongó durante unos días aunque finalmente los agentes hicieron horas extraordinarias en el Mayo Festivo.

Las dudas de Intervención sobre las gratificaciones

La Intervención General formuló un reparo suspensivo relacionado con el cumplimiento de los límites legales de incremento retributivo de estos dos cuerpos. Además, incorporó al expediente distintas observaciones complementarias, que no suspendían por sí mismas la tramitación, sobre el carácter extraordinario de los servicios, el riesgo de duplicidades salariales y la necesidad de justificar de forma individualizada los pagos.

De acuerdo con el sindicato, el órgano fiscalizador advirtió de que no todos los servicios realizados fuera de la jornada ordinaria pueden considerarse automáticamente extraordinarios.

Las gratificaciones, señala CGT al resumir el contenido del informe, deben responder a servicios extraordinarios, no periódicos y debidamente acreditados. Por este motivo, Intervención plantea dudas sobre que acontecimientos previsibles y recurrentes, como la Navidad, la Semana Santa o las Cruces, permitan considerar extraordinarios por sí solos todos los servicios prestados durante esos periodos.

Posibles duplicidades en las retribuciones

Otra de las observaciones se refiere al riesgo de que unas mismas horas de trabajo hayan sido abonadas mediante una gratificación y, al mismo tiempo, a través de conceptos como nocturnidad, festividad u otros complementos salariales.

CGT reclama que el Ayuntamiento acredite que no se han producido duplicidades retributivas y que cada cantidad abonada se corresponde con un concepto diferente y debidamente justificado.

La Intervención también habría señalado que no son suficientes las explicaciones genéricas sobre los servicios realizados. El expediente debería detallar las horas trabajadas, las tareas desarrolladas, la causa extraordinaria de cada servicio y las autorizaciones concedidas en los casos en los que se hubieran superado los límites establecidos.

El levantamiento del reparo y la autorización del pago

El reparo suspensivo fue levantado y el Ayuntamiento autorizó el pago de las gratificaciones. El informe de discrepancia de Personal responde a la causa concreta del reparo, referida al cumplimiento de los límites de incremento retributivo. Sin embargo, CGT sostiene que no contiene una respuesta expresa y diferenciada al resto de las observaciones formuladas por Intervención.

Estas dudas afectan, según el sindicato, al carácter extraordinario de los servicios, a las posibles duplicidades salariales y a la justificación concreta de las cantidades abonadas.

Para CGT, la autorización del pago no implica que hayan quedado aclaradas todas las cuestiones jurídicas y administrativas planteadas por el órgano fiscalizador.

«Poner el sello al pago no equivale a despejar las dudas del expediente ni a considerar automáticamente ajustados a Derecho los aspectos observados por el órgano fiscalizador», sostiene la organización sindical.

El sindicato añade que se trata de más de 725.000 euros de fondos públicos y que tanto la ciudadanía como la plantilla municipal tienen derecho a conocer qué se ha pagado, por qué concepto y mediante qué controles.

CGT reclama una justificación detallada

CGT exige que la Delegación de Personal responda de forma expresa y documentada a las observaciones complementarias de la Intervención Municipal.

En concreto, reclama que se acredite la justificación de cada gratificación, la ausencia de duplicidades retributivas, el cumplimiento de los límites de horas, las autorizaciones concedidas para superarlos y la correcta aplicación de las excepciones invocadas en el expediente.

El sindicato subraya que no cuestiona el derecho del personal de la Policía Local y del SPEIS a cobrar por los trabajos efectivamente realizados.

Su reclamación, precisa, se centra en que cada pago esté debidamente documentado, justificado y sometido a los controles legales y administrativos correspondientes.

Posible traslado a los órganos fiscalizadores

CGT advierte de que, si el Ayuntamiento de Córdoba no ofrece una explicación completa y documentada, trasladará el expediente a los órganos externos competentes en materia de fiscalización del gasto público.

El objetivo sería que estos organismos examinaran la tramitación de los pagos, la respuesta ofrecida a las advertencias de Intervención y la correcta utilización de los fondos municipales.