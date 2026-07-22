Café, cigarro y enfado en Córdoba ante la nueva Ley Antitabaco: "Nos tratan como apestados"

"Nos tratan como apestados". Los fumadores cordobeses se muestran molestos ante la futura ley del Gobierno que, en caso de salir adelante, prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes.

En los locales de la capital, una de las estampas más habituales a primera hora de la jornada la protagoniza el llamado "café y cigarro". Mientras se toma el primer café del día y uno se prepara mentalmente para la jornada, llega también el primer cigarrillo. Es precisamente lo que hace Ionela García en la plaza de las Tendillas, donde desayuna con su pareja una tostada y un café.

La ley molesta «mucho»

A ella, la ley le molesta "y mucho" y cree que tendrá un impacto importante en los bares, ya que considera que mucha gente "pedirá el café para llevar o se lo tomará más rápido". Entre la molestia y la ironía, resume su postura así: "Nos quieren quitar hasta el cigarro mientras tomamos el café". Respecto a los llamados fumadores pasivos, entiende que el humo pueda molestar y admite que "no es de recibo", pero rechaza frontalmente la prohibición.

Una mujer fuma en la plaza de Las Tendillas. / Víctor Castro

Cuca Rueda también se muestra en contra de esta ley y cree que la mejor solución sería confiar en el civismo de la gente. "Yo me suelo levantar cuando voy a fumar y estoy con no fumadores", cuenta. También plantea otra salida, como habilitar espacios específicos para fumadores, de forma que unos y otros no se molesten.

Para otras fumadoras, como María Martín, el debate sobre los derechos es complicado. Señala que "el derecho a que no quieran que fume a su lado" choca con otra realidad: "Yo también tengo derecho a fumarme un cigarrito mientras me tomo una cerveza".

Resignación y dudas

Con ironía, pero también con molestia, asume la posible prohibición Antonio Sánchez, que asegura que no tiene "ningún interés"en lo que apruebe el Gobierno. Eso sí, añade, "tocará acatarlo, como todo", mientras se saca un cigarrillo de la pitillera durante el desayuno en un bar de la calle Claudio Marcelo.

Desayuno sin fumadores en un terraza del centro de Córdoba. / Víctor Castro

Antonio no le ve "mucho sentido a la norma". Según explica, si finalmente se aprueba, lo que hará será levantarse, moverse unos centímetros para no estar dentro de la terraza y encender allí el cigarro. "Y ahí, para ellos, no molesto a nadie. ¿También van a venir a multarme?", se pregunta con ironía, antes de añadir que "eso de prohibir" le recuerda "a otro tipo de regímenes".

Más comprensivo se muestra Luis Ruiz, quien, pese a llevar fumando "toda la vida", entiende que el humo pueda resultar molesto para algunas personas. Sin embargo, cree que la solución no pasa por "tratarnos como apestados", sino por aplicar "sentido común". "Hablando se entiende la gente, como se ha hecho siempre", concluye.