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Bellido anuncia un plan de más de cuatro millones para mejorar los polígonos industriales de Córdoba

El alcalde avanza un plan para la mejora de las calles de los polígonos industriales, con una inversión que superará los cuatro millones de euros iniciales

Mesa de polígonos industriales celebrada en la sede de CECO.

Mesa de polígonos industriales celebrada en la sede de CECO. / VÍCTOR CASTRO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha adelantado este miércoles las intenciones del gobierno municipal de ejecutar un plan de mejora de calles en los distintos polígonos industriales de la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde antes de reunirse en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) con el presidente de la institución, Antonio Díaz, y con los representantes empresariales de estos polígonos.

Bellido ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha dado impulso en los últimos meses a dos proyectos muy esperados en otros dos polígonos de la ciudad. Por un lado, ha recordado que ya está en licitación la primera fase de la obra que permitirá la conexión directa entre Las Quemadas y la autovía A-4. Además, también se ha puesto en marcha la conexión peatonal y ciclista entre el polígono de La Torrecilla y el distrito Sur, en concreto, con el barrio del Guadalquivir.

alcalde de Córdoba, José María Bellido, asiste a la mesa sectorial de polígonos industriales de la Confederación de Empresarios de Córdoba. En la sede de CECO

Bellido atiende a los medios de comunicación. / VÍCTOR CASTRO

Más de cuatro millones de euros

Ambas actuaciones, ha señalado el regidor, costarán cuatro millones de euros, una cantidad que se pretende superar en los próximos años con ese plan anunciado de arreglo de calles en estos espacios. Si bien Bellido no ha dado muchos detalles de este proyecto, sí ha concretado que se llevará a cabo desde la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento, que ya prepara las claves de las actuaciones.

El objetivo, ha incidido el alcalde, es mejorar la competitividad de las empresas que radican en estos polígonos, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores que día a día tienen que acudir a los mismos, y también de la propia ciudadanía que hace uso de ellos.

alcalde de Córdoba, José María Bellido, asiste a la mesa sectorial de polígonos industriales de la Confederación de Empresarios de Córdoba. En la sede de CECO

El presidente de CECO, Antonio Díaz, durante su atención a los medios de comunicación. / VÍCTOR CASTRO

En cuanto a la reunión en CECO, el presidente de la Confederación, Antonio Díaz, ha recordado que el encuentro se mantiene de forma periódica bajo el nombre de "mesa de polígonos industriales". Eso sí, en esta ocasión han acudido el alcalde, así como el delegado municipal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, para poner sobre la mesa las distintas actuaciones que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo en estos espacios.

Los dos futuros polígonos industriales de Córdoba

Aunque las demandas de los empresarios que trabajan en los polígonos industriales de Córdoba no son pocas, sí es cierto que estos espacios económicos y productivos atraviesan un buen momento. En una información publicada por este periódico hace escasos meses ya se destacaba que el número de empresas instaladas en los polígonos industriales de Córdoba capital subió entre 2023 y 2024 un 6,4%, según los datos más actualizados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Si bien los datos no están del todo actualizados, sí se confirma, y así lo hicieron saber los representantes empresariales de estos espacios, el tirón que tiene la Base Logística del Ejército de Tierra en cuanto a la llegada de nuevas empresas y la necesidad de buscar espacios para instalarse.

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Terrenos de La Rinconada donde se construirá la Base Logística. / MANUEL MURILLO

Unos espacios que, si todo marcha bien, aumentarán en los próximos años. Córdoba contará en los próximos años con dos nuevos polígonos industriales, aunque habrá que esperar para que sean una realidad: se trata de la recuperación del antiguo recinto ferial San Carlos y de la creación de un parque logístico y empresarial en La Rinconada, al lado de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

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