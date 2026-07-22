El Ayuntamiento de Córdoba reactiva el proceso para cubrir 39 plazas de bombero-conductor

El Ayuntamiento de Córdoba ha levantado la suspensión del plazo para que los aspirantes propuestos en la convocatoria de 39 plazas de bombero-conductor presenten la documentación necesaria para su nombramiento.

El tribunal calificador adoptó esta decisión en una sesión celebrada este miércoles 22 de julio. Las plazas se convocaron mediante el sistema de oposición en turno libre y corresponden a las ofertas públicas de empleo de los años 2021 y 2022.

20 días de plazo para presentar la documentación

A partir de la publicación del anuncio, los candidatos dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para aportar la documentación acreditativa de que cumplen los requisitos establecidos en las bases. Los trámites deberán realizarse a través del registro electrónico municipal, mediante una instancia general dirigida al departamento de Selección y Formación.

Entre los documentos exigidos figuran una copia del DNI, el título de Bachiller, Técnico o equivalente, el permiso de conducción de las clases C+E, una fotografía tamaño carné en formato PDF, un certificado de titularidad bancaria y el número de afiliación a la Seguridad Social.

También deberán presentarse el libro de familia, en caso de que el aspirante tenga familiares a su cargo, una declaración jurada y el modelo 145 de la Agencia Tributaria. Estos dos últimos formularios están disponibles en la Oficina Virtual del Ayuntamiento y deberán ser cumplimentados y firmados electrónicamente.

Bomberos en un incendio de pastos en Córdoba. / Córdoba

Reconocimiento médico previo

Los aspirantes deberán superar además el reconocimiento médico previsto en las bases de la convocatoria. El Departamento de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento se pondrá en contacto con los candidatos para concertar las correspondientes pruebas y expedir el certificado de aptitud.

La resolución establece que, si alguno de los aspirantes propuestos no cumple los requisitos o renuncia al nombramiento, su plaza será ofrecida al siguiente candidato que haya superado todos los ejercicios y no hubiese obtenido inicialmente una de las plazas por contar con una puntuación inferior.