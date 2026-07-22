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El Ayuntamiento de Córdoba rechaza comprar ahora por 850.000 euros los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia

La petición del propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia para que el Consistorio cordobés ejerza el derecho de tanteo es inadmitida por no ajustarse a la ley

El dueño de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil.

El dueño de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil. / A.J. GONZÁLEZ

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha inadmitido la solicitud presentada por el propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, para que el Consistorio pudiera ejercer el derecho de tanteo antes de llevar a cabo una posible compraventa de los espacios enclavados en pleno casco histórico de Córdoba. Los edificios afectados se encuentran en la plaza de la Fuenseca, 1; la calle Los Frailes o Empedrada, 10; y la calle Zarco, 10.

El Ayuntamiento, que figura como arrendatario de dos de los espacios (Fuenseca y Delicias), tenía de nuevo la oportunidad de adquirir los tres por un importe de 850.000 euros en el plazo legal de 30 días, según sostenía el propietario.

El dueño de los cines había hecho esta oferta después de que el pasado 9 de julio el Ayuntamiento pidiera a la Junta de Andalucía que adquiriese los cines y tras rechazar el ejercicio de tanteo y retracto en otras dos ocasiones anteriores.

Concentración, cines de verano en el cine Fuenseca

Concentración, a las puertas del cine de verano de la Fuenseca / Víctor Castro / COR

El Ayuntamiento dice que se lo pida a la Junta

La resolución municipal considera que la petición no se ajusta al procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por ello, insta a los interesados a comunicar formalmente a la Junta de Andalucía su intención de transmitir la propiedad o la tenencia de estos inmuebles.

El decreto, firmado el 21 de julio de 2026, será trasladado al Pleno municipal que se celebra este jueves para su conocimiento. Contra la resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Córdoba en el plazo de dos meses. La presentación de un recurso de reposición no suspende automáticamente la ejecución del acuerdo.

El dueño de los cines dice que no escribirá a la Junta de Andalucía

El dueño de los cines de verano se ha mostrado contrariado por la respuesta municipal, y avanza que no remitirá a la Junta de Andalucía ninguna documentación porque está seguro de que la administración andaluza "no tiene derecho de tanteo y retracto". "No lo vamos a enviar", asegura. Antonio Amil cifró en 850.000 euros los tres espacios porque es la cifra que le ofrece, según sostiene, el comprador interesado en los espacios que tiene.

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Peticiones para que sean declarados BIC

Precisamente, este mañana la plataforma SOS Cines de Verano ha interpelado a la Junta de Andalucía y se ha sumado a la petición de un grupo de profesionales cordobesas que se declaren Bien de Interés Cultural (BIC) estos espacios.

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