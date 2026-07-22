El Ayuntamiento de Córdoba amplía CitaPlus a las entidades sociales para mejorar la atención a los usuarios

El Ayuntamiento de Córdoba ha activado un nuevo servicio de CitaPlus, el sistema digital que permite solicitar cita en los servicios sociales municipales las 24 horas del día y los 365 días del año, tanto desde casa como a través de los cajeros instalados en los centros de servicios sociales comunitarios.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha explicado que, a partir de ahora, esta herramienta informática tendrá un módulo específico para las entidades del tercer sector de Córdoba.

La Delegación de Servicios Sociales mantuvo este martes una reunión con 130 entidades sociales que, de una forma u otra, trabajan con el Ayuntamiento de Córdoba. Contador ha explicado que la mayoría ya ha expresado su deseo de sumarse a esta plataforma, que se pondrá en marcha en septiembre y que garantiza el cumplimiento de la ley de protección de datos.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador. / PATRICIA CACHINERO

CitaPlus ha gestionado 35.484 citas desde su puesta en marcha

Actualmente trabajan en CitaPlus 57 profesionales, con una capacidad aproximada de 225 llamadas diarias. Desde que se puso en marcha se han solicitado 35.484 citas, con una atención inmediata de las llamadas de urgencia, que se atienden el mismo día o, como muy tarde, al día siguiente. En total, se han atendido 1.225 urgencias. La Delegación está registrando un tiempo medio de atención de dos días y medio.

La distribución de las citas ha sido de un 68% telefónicas y un 32% presenciales. Las citas que ya están completamente cerradas y resueltas ascienden a 13.288, es decir, un 30% del total.

Una plataforma para coordinar los servicios sociales de Córdoba

La edil del PP ha explicado que CitaPlus, nacida tras los problemas de coordinación surgidos durante la pandemia, ha agilizado la atención al usuario y el funcionamiento interno de la Delegación de Servicios Sociales. Ahora, con la incorporación del tercer sector, el Ayuntamiento de Córdoba da un paso para mejorar la eficacia del trabajo con los usuarios. «Es una red de trabajo única, que no existe en toda España», ha valorado la edil.

La delegada ha explicado que durante la pandemia vieron necesario poder trabajar en red con el tercer sector para asegurarse de que todas las personas que lo necesitaban estaban siendo atendidas, evitar duplicidades y garantizar un reparto equitativo de los recursos. «Con esto pretendemos mejorar la coordinación entre la Administración y las entidades, evitar las duplicidades en las intervenciones, optimizar los recursos sociales existentes y mejorar la respuesta que recibe cada ciudadano», ha resumido Contador.

El Ayuntamiento de Córdoba espera ayudar específicamente a las entidades más pequeñas del tercer sector, ya que las grandes tienen sus propios medios para gestionar los expedientes de forma digital. Además, se busca poder disponer de una historia social única de los usuarios. De esta forma, cualquier entidad social de la ciudad, cuando atienda a un usuario, va a saber si está siendo atendido solamente por ella o si también recibe atención de los servicios sociales municipales o de otra entidad.

La herramienta permitirá también dar a conocer a los usuarios de los servicios sociales las ofertas de cursos o formación de otras entidades. Por ejemplo, si la Fundación Don Bosco saca un curso de ayuda a domicilio y solo tiene cubiertas 15 de sus plazas, puede haber usuarios de otra entidad interesados en esa formación.

«Es una forma también de compartir el trabajo que se está realizando en red, sobre todo entre aquellas entidades que tienen convenios o subvenciones con el Ayuntamiento, porque, de esa forma, las propias trabajadoras sociales municipales van a conocer de primera mano, a través de las entidades sociales, qué trabajos y qué ayudas se pueden derivar a los usuarios».

Por último, la herramienta permitirá derivar a esas entidades del tercer sector a personas con necesidades que no reúnen los requisitos exigidos para ser atendidas por los servicios sociales municipales. «Nos va a ayudar a ver en global a todos y cada uno de los usuarios que vamos a tratar».