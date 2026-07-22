El 95% de los bebés prematuros de muy bajo peso atendidos en el hospital Reina Sofía de Córdoba sobreviven

La Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Reina Sofía atiende cada año cerca de 400 ingresos de neonatos, entre los que se encuentran entre 50 y 60 recién nacidos prematuros de muy bajo peso, es decir, bebés que pesan menos de 1.500 gramos al nacer. Los avances incorporados durante los últimos años permiten que este grupo de pacientes especialmente vulnerables alcance una supervivencia global entre el 90 y el 95%.

La responsable de Neonatología, María José Párraga, explica que “el perfil de los recién nacidos que atendemos es cada vez más complejo y exige una respuesta especializada desde los primeros minutos de vida. Los resultados alcanzados son fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar, de la incorporación de tecnología avanzada y de prestar atención a las necesidades del bebé y su familia”.

La doctora destaca que “cada semana de gestación y cada gramo de peso son importantes, pero también lo es la calidad del entorno en el que cuidamos al bebé. La tecnología resulta imprescindible, aunque debe ir acompañada de una atención individualizada, respetuosa y orientada a favorecer el desarrollo neurológico, sensorial y emocional del recién nacido”.

Equipo de Neonatología del Hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

La Unidad de Neonatología, integrada en el servicio de Pediatría, desarrolla su actividad en cuatro áreas: Cuidados Intensivos, Cuidados Especiales, Cuidados Intermedios y Presalida. Este modelo permite adaptar la vigilancia y los tratamientos a la situación clínica y al grado de madurez del recién nacido, acompañándolo durante las distintas fases de su evolución. La unidad también participa en la valoración prenatal de gestaciones de riesgo y planifica, junto con Obstetricia y las especialidades pediátricas implicadas, la asistencia que necesitará el bebé inmediatamente después del nacimiento.

Además de atender a la población correspondiente al área de referencia del hospital, la unidad recibe recién nacidos derivados desde los hospitales comarcales de Montilla, Cabra y Pozoblanco y desde Quirónsalud Córdoba y San Juan de Dios. También es unidad de referencia en Andalucía para la atención neonatal relacionada con las cardiopatías congénitas y la aplicación de hipotermia terapéutica.

Prematuridad

A pesar del descenso generalizado de la natalidad, la proporción de nacimientos prematuros -aquellos que se producen antes de la semana 37 de gestación- se mantiene estable y representa alrededor del 9% de los nacimientos. Los bebés nacidos antes de la semana 32 o con un peso inferior a 1.500 gramos y, especialmente, los nacidos antes de la semana 28 o con menos de 1.000 gramos, presentan una mayor vulnerabilidad y un riesgo más elevado de complicaciones.

Estos recién nacidos deben completar fuera del útero materno buena parte del desarrollo de sus funciones biológicas, por lo que necesitan cuidados de gran complejidad, vigilancia continua y tratamientos adaptados a su grado de madurez. La unidad dispone de equipos de hipotermia terapéutica, monitorización de la función cerebral y dispositivos de terapia respiratoria específicos para recién nacidos a término y prematuros, tecnologías que permiten ofrecer una atención más precisa y segura.

Además de la hospitalización neonatal, los profesionales realizan el seguimiento de los recién nacidos que permanecen junto a sus madres en las plantas de Maternidad. Entre otras actuaciones, desarrollan programas de apoyo a la lactancia materna, cribado de hipoacusia, detección de cardiopatías congénitas mediante pulsioximetría, cribado de enfermedades metabólicas y seguimiento de recién nacidos con bajo peso, riesgo infeccioso o patologías que requieren vigilancia específica.