Ayuntamiento de Córdoba
Urbanismo aprueba la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
El contrato para la demolición tendrá un presupuesto base de licitación de 208.425,68 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado el proyecto de demolición de los inmuebles expropiados entre las calles Hornillo y Constanillas de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba quiere construir en sendos solares un equipamiento deportivo de segunda categoría o sala de barrio y un aparcamiento subterráneo que palie las necesidades del barrio de Santa Marina.
Los inmuebles, de propiedad municipal, fueron adquiridos mediante dos procesos de expropiación que han culminado de manera reciente (el último pago se hizo en otoño de 2025). Cuentan con más de 2.000 metros cuadrados de espacio público.
Ahora, la GMU también ha acordado iniciar el expediente de contratación con el objeto de adjudicar el contrato de obras para la ejecución de este proyecto muy demandado por los vecinos de la zona. Para ello, se ha dispuesto también la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato, proceder al replanteo del proyecto y a la emisión de los informes previos necesarios para la aprobación del procedimiento de adjudicación.
Qué se quiere hacer en los solares
La actuación permitirá despejar el ámbito AU4 del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, donde está prevista la futura construcción de una sala deportiva de barrio y un aparcamiento subterráneo. Los edificios, restos de una antigua instalación industrial y de una fábrica de pan, se encuentran sin uso y presentan naves metálicas, construcciones auxiliares y elementos de fibrocemento que deberán retirarse con un tratamiento específico.
El contrato para la demolición tendrá un presupuesto base de licitación de 208.425,68 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos incluirán la demolición, la retirada de cableados y residuos, el tratamiento de las medianeras de los edificios colindantes y la creación provisional de un suelo de jabre sobre zahorra compactada. La adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, con un 75% de la puntuación para la oferta económica y un 25% para la propuesta técnica y medioambiental.
Pistas multideportivas
Los vecinos han propuesto un uso transitorio para utilizar la zona a la espera de que se concretara el proyecto definitivo. La asociación vecinal Galea Vetus pidió hace unos años instalar distintas pistas multideportivas y un espacio convivencial y de estancia y recreo, con la instalación de juegos infantiles y bancos. Además se colocarían de manera provisional unos maceteros grandes y toldos en los meses de verano.
Para otra parte del solar, los vecinos proponían permitir el uso provisional de aparcamiento, lo que supondría para el barrio disponer de unas 40 plazas de aparcamiento.
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