La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La recuperación de la Mezquita-Catedral, la reorganización del Materno-Infantil y la nueva ley antitabaco, entre los temas del día
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La restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio de 2025 alcanza ya el 80% de ejecución y se acerca al medio millón de euros de inversión. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes, en el que también destacamos la apertura escalonada de las nuevas consultas del Materno-Infantil del Reina Sofía hasta completar su funcionamiento a finales de 2026, así como las medidas previstas en la nueva ley antitabaco, que contempla multas de hasta 600 euros para los menores que fumen.
- PATRIMONIO | La restauración tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba alcanza el 80% y roza ya el medio millón de euros
- SANIDAD | Las nuevas consultas del Materno-Infantil del Reina Sofía abrirán por fases hasta estar al 100% a finales de 2026: así afectará a las familias
- SALUD PÚBLICA | La nueva ley antitabaco prevé multas de hasta 600 euros para los menores que fumen
Además, te traemos estas noticias:
Restauración de la Mezquita-Catedral
- La compleja operación para sustituir la columna más dañada por el incendio de la Mezquita-Catedral: inyecciones de resina y máxima precisión
- Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Tardar tres meses más no es nada frente a la vida del monumento"
Córdoba Ciudad
- URBANISMO | Aprueban la demolición de los solares de Hornillo y Costanillas para construir un equipamiento deportivo y un aparcamiento en Santa Marina
- TRIBUNALES | Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021
- MICROPAGOS | "De cada 1.000 euros que se factura en mi local, solo 50 son en efectivo", la tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café
- EMPLEO | La plantilla de El Caballo Rojo pacta la extinción de sus contratos con indemnizaciones de hasta 50.000 euros
- TRENES | Los viajeros del AVE en Córdoba tendrán un nuevo sistema de embarque tras un año récord de casi 6 millones de usuarios
Provincia
- CAMPO | Los ganaderos de vacuno de Córdoba miran con incertidumbre a Marruecos ante el bloqueo de las exportaciones de animales vivos
- TURISMO | De olivar a hotel bajo un castillo: Almodóvar proyecta un hotel de cabañas desmontables
- ECONOMÍA | Córdoba sigue creciendo en exportaciones y eleva el superávit comercial un 80% hasta mayo: "Es una excelente noticia para la economía y el empleo"
Córdoba CF
- El deseo de Diarra, nuevo fichaje del Córdoba CF: "Puedo dar más de lo que di en Primera Federación"
- Otro destino exótico para Rafa Berges: el que fuera entrenador del Córdoba CF se marcha a Belice
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
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- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
- Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba
- Las mujeres acaparan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en Córdoba, repartidos entre centros públicos y concertados