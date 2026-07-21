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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La recuperación de la Mezquita-Catedral, la reorganización del Materno-Infantil y la nueva ley antitabaco, entre los temas del día

Así avanza la restauración de la Mezquita-Catedral casi un año después del incendio

Así avanza la restauración de la Mezquita-Catedral casi un año después del incendio / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio de 2025 alcanza ya el 80% de ejecución y se acerca al medio millón de euros de inversión. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes, en el que también destacamos la apertura escalonada de las nuevas consultas del Materno-Infantil del Reina Sofía hasta completar su funcionamiento a finales de 2026, así como las medidas previstas en la nueva ley antitabaco, que contempla multas de hasta 600 euros para los menores que fumen.

Además, te traemos estas noticias:

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Córdoba Ciudad

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