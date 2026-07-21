La actualidad del martes 21 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El empleo extranjero, el déficit de vivienda y el auge del pago con tarjeta, protagonistas del día
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La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social sigue creciendo en Córdoba, con una fuerte presencia en el campo, el sector servicios, los cuidados y el trabajo autónomo. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes, en el que también destacamos el desfase entre las viviendas que se construyen y los nuevos hogares que se crean en la provincia. Además, abordamos el avance imparable del pago con tarjeta en los bares de Córdoba, incluso para consumiciones tan pequeñas como un café.
- Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social crecen en Córdoba y se concentran en el campo, los servicios, los cuidados y el trabajo autónomo
- La construcción se queda corta en Córdoba: 1.143 viviendas para 2.065 nuevos hogares
- La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»
Además, te traemos estas noticias:
Mundial 2026
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Córdoba Ciudad
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Provincia
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Córdoba CF
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España
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