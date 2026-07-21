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La actualidad del martes 21 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El empleo extranjero, el déficit de vivienda y el auge del pago con tarjeta, protagonistas del día

Recogida de naranjas en Córdoba.

Recogida de naranjas en Córdoba. / AJ GONZALEZ

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María Roso

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social sigue creciendo en Córdoba, con una fuerte presencia en el campo, el sector servicios, los cuidados y el trabajo autónomo. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes, en el que también destacamos el desfase entre las viviendas que se construyen y los nuevos hogares que se crean en la provincia. Además, abordamos el avance imparable del pago con tarjeta en los bares de Córdoba, incluso para consumiciones tan pequeñas como un café.

Además, te traemos estas noticias:

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