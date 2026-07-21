La tarjeta se impone en los bares de Córdoba hasta para pagar un café: «No podemos luchar contra esto»

«¿La cuenta? Con tarjeta, por favor». Es una de las frases más escuchadas en bares y restaurantes de Córdoba. Pagar con dinero físico es un gesto cada vez menos habitual y los hosteleros aseguran que ya se abonan con tarjeta incluso consumiciones de poco más de un euro. Los establecimientos asumen esta tendencia con cierta resignación: «No podemos luchar contra esto».

Así lo explica el presidente de la patronal hostelera Hostecor, Jesús Guerrero, que asegura que los pagos con tarjeta «se han disparado muchísimo» en los últimos años. El cambio, especialmente acusado tras la pandemia, se ha visto reforzado por el uso del contactless y del móvil, hasta el punto de que muchos clientes apenas llevan ya efectivo encima.

Los pagos con tarjeta se disparan

Guerrero calcula que el pago con tarjeta ha crecido en torno a un 80% en los últimos años, especialmente en restaurantes, donde el cliente encuentra más facilidad para pagar de esta forma. Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia: «De cada 1.000 euros que facturo, aproximadamente 50 son en efectivo».

Ambiente en la calle Victoriano Rivera. / Chencho Martínez

En bares como Lambik también han notado cómo esta forma de pago se ha impuesto en el día a día. Eduardo Valdivieso, responsable de sala, explica que el uso de tarjeta se ha disparado y que, aunque sigue siendo más habitual entre los jóvenes, «cada vez más personas adultas pagan con tarjeta cualquier cosa». Por el momento, no han establecido restricciones a su uso y Valdivieso cree que esta tendencia «es imparable», porque «es más rápida y cómoda».

A ello se suma otro factor: los grupos. En este local del centro de la capital acuden muchos clientes en reuniones de varias personas y, después, «con Bizum ajustan cuentas fácilmente». En el bar La Jacinta, en la plaza de la Corredera, también constatan el auge de esta modalidad de pago. «Hay gente que paga con tarjeta hasta un café», señalan, aunque asumen que «poco se puede hacer» frente a un hábito cada vez más extendido.

Las comisiones

El problema para los establecimientos, explica el presidente de Hostecor, está en las comisiones. Cada operación con datáfono tiene un coste para el negocio. «Es un porcentaje mínimo, pero se termina notando a final de mes», apunta Guerrero. Además, en algunos casos esa comisión lleva aparejada una cantidad mínima, por lo que su impacto es mayor en consumiciones de bajo importe.

Muchos establecimientos ofrecen la posibilidad de pagar por Bizum. / CÓRDOBA

Esa situación ha llevado a algunos establecimientos a fijar un importe mínimo para pagar con tarjeta. Es el caso de La Flor de Levante, donde el mínimo es de diez euros, o de algunos estancos, como el situado en la calle Claudio Marcelo, donde se ha establecido en cuatro euros. «Lo pusimos hace un par de años porque afectaba al negocio. Venían clientes y pagaban una Coca-Cola o un mechero con tarjeta», cuenta un trabajador del establecimiento.

El porcentaje que los bancos cobran a cada negocio, explica Guerrero, depende de la negociación entre ambas partes. En ese terreno, las grandes marcas y franquicias suelen contar con condiciones más ventajosas, mientras que el pequeño empresario cordobés tiene menos margen. Ante esta situación, surge también la alternativa de Bizum, una modalidad de pago de origen español que trata de extenderse cada vez a más establecimientos, aunque Guerrero admite que todavía le queda recorrido.

El pago en efectivo es obligatorio en todos los establecimientos. / EL PERIÓDICO

También hay locales que van en sentido contrario y directamente no aceptan tarjeta. El presidente de Hostecor asegura que se trata de un porcentaje muy reducido en la capital, pero existen casos como El Puerto, que regresó al pago tradicional hace cinco años. Manuel Balmont, uno de sus propietarios, explica que tomaron esa decisión con el objetivo de «administrar el dinero como nosotros queremos». Según relata, uno de los problemas que encontraban con el pago con tarjeta era que «llegaba Hacienda y te sacaba el dinero de la cuenta sin preguntar» y «sin tener en cuenta si era final de mes o si había que hacer pedidos». Por ello, y con el objetivo de «decidir nosotros cuándo pagar y no llevarnos más sustos», optaron por aceptar únicamente efectivo.

Balmont asegura que los clientes lo «asumieron bastante bien» y «sin tener en cuenta si era final de mes o si había que hacer pedidos». Por ello, y con el objetivo de «decidir nosotros cuándo pagar y no llevarnos más sustos», además, niega que la medida haya tenido impacto en las ventas del establecimiento. En cualquier caso, esta opción es legal. Según explica Francisco Martínez, presidente de Facua Córdoba, la normativa exige que se pueda pagar con dinero físico, pero no obliga a los establecimientos a contar con al menos dos métodos de pago diferentes. Por tanto, no aceptar tarjeta es «algo perfectamente legal», recalca Martínez.