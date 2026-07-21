Sadeco irá a juicio contra su exgerente y varios empleados por la gestión del fondo social de 2021

Sadeco seguirá adelante e irá a juicio contra el exgerente, Francisco Ruiz, y varios trabajadores de la comisión de asuntos sociales de la empresa por el desfase que investiga el Tribunal de Cuentas. El consejo de administración de la empresa ha decidido mantener el acuerdo adoptado en mayo de ejercicio de acciones en esta causa, que investiga un posible incremento de 30.595,79 euros en el gasto del fondo social (ayudas médicas) del año 2021. En este sentido, Sadeco formulará la demanda de reclamación de esa cuantía.

El consejo de administración de la empresa municipal de limpieza ha seguido finalmente el consejo del letrado titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar. En su informe, el letrado aconsejó no revocar el proceso y continuar con el ejercicio de acciones por presuntas irregularidades contables derivadas de la gestión del fondo social del año 2021. Este informe era contrario a la tesis mantenido por otro documento jurídico aportado por la empresa y realizado por un gabinete jurídico externo, en el que se decía lo contrario. De hecho, defendía que había dificultades para reclamar la responsabilidad contable al exgerente y a los antiguos miembros de la comisión de asuntos sociales por el desfase en el fondo social de 2021.

La demanda se presentará finalmente contra todos los presuntos responsables investigados por el Tribunal de Cuentas, es decir, el exgerente de la entidad, Francisco Ruiz, y los trabajadores.

Eximir a los trabajadores

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba trataron sin éxito de eximir de responsabilidad a los empleados al entender que se limitaron a visar las cantidades en ayudas para el oculista o el dentista de sus compañeros, sin tener conocimientos suficientes para saber que se estaba produciendo el desfase.

Sin embargo, la advertencia del letrado municipal en este sentido era categórica: de no incluir a todos los señalados por el Tribunal de Cuentas se podría incurrir en un delito de responsabilidad contable directa por omitir la persecución de los que intervinieron directamente en la gestión del fondo social.

Contenedores de basura en Córdoba, en una imagen de archivo. / RAMÓN AZAÑÓN

Hacemos Córdoba denuncia el «esperpento» en Sadeco y exige al alcalde que asuma su gestión

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado el «esperpento» vivido en el último consejo de administración extraordinario y urgente de Sadeco y ha vuelto a reclamar al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que asuma directamente las competencias de la empresa municipal. La coalición considera que la sucesión de decisiones adoptadas confirma la necesidad de relevar a Miguel Ruiz Madruga de la Presidencia.

Para Hacemos Córdoba, los acontecimientos de las últimas horas reflejan una gestión marcada por la «improvisación, las rectificaciones y la ausencia de criterio».

Un informe jurídico retirado antes de la votación

Hacemos Córdoba considera «difícil de explicar» que se convocara un consejo extraordinario para debatir un asunto que acabó retirándose antes de ser sometido a votación. También cuestiona por qué se encargó un segundo informe jurídico cuando ya existía otro aprobado por el Consejo.

A juicio de la coalición, esta actuación alimenta las dudas sobre un supuesto intento de apartar de cualquier responsabilidad al exgerente de Sadeco en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas por el presunto abono indebido de 35.000 euros.

«¿Qué teme el alcalde? ¿Por qué ese empeño en proteger una y otra vez a Francisco Ruiz?», se ha preguntado José Carlos Ruiz.

El edil ha recordado que el exgerente se incorporó posteriormente a la empresa adjudicataria del contrato de suministro de los nuevos contenedores, un expediente de cerca de 17 millones de euros cuya tramitación comenzó durante su etapa al frente de Sadeco.