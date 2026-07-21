La restauración tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba alcanza el 80% y roza ya el medio millón de euros

La restauración de la zona de la Mezquita-Catedral afectada por el incendio del 8 de agosto de 2025 alcanza ya en torno al 80% de ejecución. El Cabildo ha invertido hasta el momento casi medio millón de euros en unos trabajos que avanzan en varios frentes, aunque las actuaciones más complejas se concentran ahora en la columna dañada del vestíbulo de San Nicolás y en el retablo de la capilla de la Anunciación.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha explicado que la intervención se está desarrollando con la prioridad puesta en "la calidad, la excelencia y el rigor científico", por encima de la rapidez. "No tenemos prisa, aunque queremos verlo terminado cuanto antes", ha señalado durante una visita a la zona afectada.

El principal reto técnico es la sustitución del fuste de una columna situada en el vestíbulo de San Nicolás, donde se concentró la mayor intensidad del incendio. El arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero, miembro del equipo de conservación y restauración del monumento, ha explicado que el fuego puede alterar la estructura interna de la piedra y provocar una fatiga estructural difícil de detectar a simple vista.

Desde el primer momento, los técnicos concluyeron que el fuste debía ser reemplazado. Esa decisión fue posteriormente confirmada por dos entidades científicas independientes, que analizaron la piedra y corroboraron tanto el diagnóstico como los cálculos de carga y la idoneidad del sistema de sostenimiento instalado.

Así luce parte de la zona afectada. / Víctor Castro

La estructura actualmente se encuentra asegurada mediante un doble apeo. El primero se colocó de urgencia con autorización de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, mientras que el Cabildo solicitó un segundo apoyo como medida adicional de precaución. Hasta ahora no se ha producido ningún asentamiento ni movimiento en la estructura.

Antes de retirar la columna, el equipo de restauración está consolidando la pieza mediante inyecciones de resina acrílica. La responsable del equipo, Anabel Barrena, ha detallado que se están sellando las fisuras, fijando las piezas internas y recuperando los fragmentos desprendidos para que el fuste pueda desmontarse sin deshacerse y conservarse posteriormente.

La restauración permitirá además recuperar de forma integral el vestíbulo de San Nicolás, una actuación que ya figuraba en el plan director de la Mezquita-Catedral antes del incendio. Una vez sustituido el fuste de la columna, se intervendrá en los revestimientos, se reorganizarán las instalaciones y los cableados a través de un espacio vertical existente junto a la puerta y el vestíbulo se incorporará al recorrido abierto a las visitas.

La bóveda de la Anunciación ya está reconstruida

Otro de los principales avances se encuentra en la capilla de la Anunciación, cuya cubierta fue la única de las cuatro afectadas que llegó a colapsar durante el incendio. Las otras tres habían sido restauradas previamente, lo que permitió que mantuvieran su estabilidad el tiempo suficiente para la actuación de los bomberos.

La bóveda derrumbada ya ha sido reconstruida con las mismas técnicas utilizadas en el siglo XVII, aunque combinadas con cálculos y diseños actuales. "Se ha hecho una bóveda exactamente igual que la que había", ha destacado Ruiz Cabrero, quien ha subrayado que en Córdoba hay artesanos capaces de trabajar la carpintería y los yesos con procedimientos tradicionales.

La cubierta está prácticamente terminada, aunque queda pendiente colocar las tejas en la zona situada sobre la columna dañada. Esa última fase no se acometerá hasta que concluya la sustitución del fuste.

Parte de la zona reconstruida. / Víctor Castro

En paralelo, el retablo de la capilla de la Anunciación continúa desmontado en el taller de restauración. Resultó afectado por la caída de piezas durante el colapso de la bóveda y su recuperación se está realizando por fases. La parte baja, la predela, ya está terminada, aunque el conjunto todavía requerirá varios meses de trabajo.

San Nicolás y Espíritu Santo, prácticamente recuperados

La intervención en el retablo de San Nicolás de Bari se ha prolongado durante seis meses y el equipo ha eliminado el hollín mediante láser, ha consolidado los materiales y ha fijado las piezas dañadas. El espacio ya se ha abierto y el retablo vuelve a ser visible.

También está prácticamente lista para reabrirse la capilla del Espíritu Santo, que sufrió principalmente la acumulación de humo y hollín. Su limpieza se ha realizado mediante láser y procedimientos mecánicos, sin que se detectaran daños estructurales de la misma gravedad que en la Anunciación o el vestíbulo de San Nicolás. Está pendiente la retirada de andamios para poder abrirla. Además, tras retirar el hollín de la cúpula y de las partes altas, los restauradores dejaron un pequeño rectángulo sin limpiar como testigo del estado en que quedó el espacio después del incendio. Sirve para que pueda apreciarse la diferencia entre la superficie restaurada y la ennegrecida por el humo.

El Cabildo ha insistido en que no se fijará un plazo cerrado para terminar la intervención. Ruiz Cabrero ha defendido que, ante la complejidad del monumento, "tardar quince días o tres meses más de lo previsto no es nada frente a la longitud de vida de un edificio como este".