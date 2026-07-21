La plantilla de El Caballo Rojo pacta la extinción de sus contratos con indemnizaciones de hasta 50.000 euros

El histórico restaurante El Caballo Rojo afronta la salida de buena parte de su plantilla tras más de dos años marcados por los atrasos salariales. Once trabajadores han alcanzado un acuerdo con la empresa para extinguir sus contratos y recibir indemnizaciones de entre 7.000 y 50.000 euros, según ha informado el Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba.

El sindicato ha lamentado que la dirección del establecimiento no haya cumplido los compromisos de pago asumidos anteriormente y que la situación haya llevado a los empleados a solicitar judicialmente la extinción de sus contratos para no perder sus derechos laborales.

Según CCOO, la empresa adeudaba a la plantilla las nóminas de mayo y junio, además de la paga extraordinaria de junio y el salario correspondiente al mes en curso.

Más de dos años de atrasos salariales

El conflicto se prolonga desde hace más de dos años. El sindicato asegura que, desde que la actual propietaria asumió la gestión del restaurante, la empresa ha llegado a acumular en varias ocasiones más de tres mensualidades pendientes.

CCOO sostiene que los pagos solo se regularizaban cuando la plantilla recurría a huelgas o paros, unas movilizaciones que reducían todavía más los ingresos de trabajadores que ya se encontraban en una situación económica complicada.

La organización sindical también acusa a la dirección de haber intentado dividir a los empleados durante el conflicto. Ante esta situación, la mayoría optó por acudir a los tribunales y buscar una salida laboral que garantizara sus derechos.

Algunos de los trabajadores afectados acumulaban más de 35 años de antigüedad en El Caballo Rojo, un establecimiento emblemático de la gastronomía cordobesa fundado por José García Marín.

Dieciocho empleados solicitaron dejar la empresa

De una plantilla formada por 21 personas, un total de 18 trabajadores solicitaron la extinción de sus contratos. Según CCOO, la decisión respondió tanto a los impagos como al deterioro de las condiciones en el restaurante, al que muchos de ellos se sentían profundamente vinculados después de desarrollar allí gran parte de su vida profesional.

Dos empleados resolvieron su conflicto el pasado mes de marzo y otro lo hizo en junio, aunque permanece a la espera de sentencia. Otros cuatro trabajadores tienen pendiente la celebración de sus respectivos juicios.

Los once empleados restantes son los que acaban de alcanzar el acuerdo con la empresa. Las indemnizaciones pactadas oscilan entre los 7.000 y los 50.000 euros, cantidades a las que deberán sumarse las nóminas atrasadas y el salario del mes actual.

Pagos aplazados durante un año

El acuerdo establece que la empresa deberá abonar una mensualidad en los 15 días posteriores a la firma. En septiembre tendrá que pagar el resto del finiquito, junto con las otras dos nóminas pendientes.

Las indemnizaciones se abonarán posteriormente a lo largo de un año mediante pagos trimestrales, de acuerdo con el calendario pactado entre las partes.

CCOO ha expresado su confianza en que la dirección cumpla esta vez los plazos acordados y que el conflicto pueda resolverse sin desembocar en una larga batalla judicial.

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La plantilla también ha querido subrayar que nunca tuvo intención de perjudicar a la clientela. Los trabajadores aseguran que continuaron atendiendo a los clientes con profesionalidad incluso durante los meses sin cobrar y en momentos en los que, según denuncian, la falta de productos hacía muy difícil mantener el servicio habitual.