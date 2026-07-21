El nuevo Materno-Infantil del Reina Sofía de Córdoba abrirá por fases hasta estar al 100% a finales de 2026: así afectará a las familias

El edificio de Consultas Externas de Materno-Infantil del hospital Reina Sofía de Córdoba estará a pleno rendimiento a finales de 2026. En junio, se abrió ya la tercera planta dedicada al servicio de calidad y documentación clínica, y se espera que entre los meses de noviembre y diciembre se lleve a cabo la puesta en marcha total de la parte asistencial y del área de formación, docencia y simulación.

"Con esta infraestructura nos adelantamos al futuro", ha asegurado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha visitado este martes el edificio acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y buena parte del equipo médico del hospital.

La apertura del Materno-Infantil se esperaba para después del verano, pero se pospondrá unas semanas hasta que los servicios estén operativos al 100%. El consejero ha recordado que se llega a este punto después de "todo tipo de avatares y promesas fallidas". El edificio con 10.500 metros cuadrados va a producir "un profundo cambio en la atención sanitaria de mujeres y niños" al reunirse en un mismo espacio todas consultas pediátricas.

Una larga historia

Las obras que comenzaron en noviembre del 2023, después de la anulación de otros dos contratos y una parálisis de 4 años, se terminaron a finales de 2025. Se habían barajado varias fechas de apertura antes que la definitiva, porque ha habido que culminar un complejo proceso de equipamiento del edificio.

Visita institucional a las Consultas Externas de Materno-Infantil del hospital Reina Sofía de Córdoba. / C. Tocados

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que llevamos 17 años hablando de esta infraestructura y que con la apertura se cierre una carpeta. Además, considera que el edificio es el exponente de la apuesta del Gobierno andaluz por Córdoba y por la sanidad pública en Andalucía. "Esto es un salto de calidad y un orgullo para los cordobeses", ha afirmado. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, por su parte, se ha referido al servicio "que se moderniza, y humaniza y acerca la atención médica a los cordobeses".

La demandada actuación ha supuesto una inversión global de 24 millones de euros, de los cuales 19 millones fueron para la obra que ha financiado la Junta de Andalucía, a través de fondos Feder, y que fue ejecutada por la UTE formada por ACSA y Magtel.

Qué especialidades se cubrirán en el nuevo hospital infantil

El edificio de Consultas Externas de Materno-Infantil del hospital Reina Sofía de Córdoba dispone de 10.000 metros cuadrados y albergará toda la actividad pediátrica del hospital, incluidas la unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, que ahora está en el hospital Los Morales, y las que ahora se atienden en el centro de especialidades Carlos Castilla del Pino y el primitivo edificio del Materno-Infantil del Reina Sofía. En la práctica supondrá un refuerzo en todas las áreas pediátricas.

En el caso del área toco-ginecológica, se mejorará no solo el espacio dedicado a las consultas, sino también en los circuitos, ya que en la actualidad estaban repartidas en diferentes plantas del hospital Materno Infantil y en el Castilla del Pino. El nuevo edificio permitirá pasar de 62a 128 consultas de Materno-Infantil, distribuidas en un total de cinco plantas.

Además, la apertura permitirá incrementar la superficie destinada al área materno-infantil en un 263%. "Se trata de espacios más confortables y humanizados y entornos de trabajo más óptimos para los profesionales", ha indicado el consejero.

Distribución del Materno-Infantil en cinco plantas

El edificio Materno-Infantil cuenta con cinco plantas. De ellas, en las plantas -2 y -1 (nivel sótano y el aparcamiento, respectivamente) se ubicarán los vestuarios, aulas docentes o el almacén. En la planta 0 se situará la sala de fisioterapia y las consultas de atención pediátrica. En la planta 1, la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, un área de consultas quirúrgicas, consultas también de oncohematología y consultas de transición (paso del paciente pediátrico a la atención en adulto). En la planta 2 se ubicará la asistencia dirigida a la mujer. En total en los niveles 1, 2 y 3 hay contempladas 38 consultas de Pediatría en cada uno de ellos, con sus respectivas salas de espera, vestíbulo, consulta de enfermería, entre otras dependencias, mientras que el nivel 4 acogerá instalaciones necesarias para el funcionamiento del edificio.

La reorganización busca optimizar los recursos, mejorar la atención y reducir desplazamientos para las familias, destaca el Reina Sofía.