La Junta de Andalucía iniciará en agosto la construcción de la nueva unidad de Terapias CAR-T del hospital Reina Sofía de Córdoba

La Junta de Andalucía iniciará este mes de agosto las obras de construcción de la nueva unidad mixta de terapias CAR-T del hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Se trata de una infraestructura destinada a la investigación y atención de pacientes sometidos a estos tratamientos avanzados contra determinados tipos de cáncer.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este proyecto durante una visita al nuevo edificio de consultas externas del hospital Materno Infantil, que estará plenamente operativo a finales de año tras una inversión de 24 millones de euros. La nueva unidad de terapias CAR-T contará con 37 profesionales y 11 habitaciones individuales y se ubicará en el hospital General, en un espacio próximo a las áreas de Hematología y Cuidados Intensivos.

Las obras han contado con la financiación de la Diputación de Córdoba y la previsión de la Junta es que concluyan antes de que termine 2026, de manera que la unidad pueda comenzar a funcionar en 2027.

Atención a pacientes de ensayos clínicos

La Junta de Andalucía ha avanzado que la futura unidad se dedicará a la atención de pacientes incluidos en ensayos clínicos con terapias CAR-T, una técnica que modifica los linfocitos T del propio paciente para que puedan reconocer y destruir de forma específica las células cancerosas.

Antonio Sanz ha destacado el papel del hospital Reina Sofía como centro de referencia en innovación e investigación sanitaria y ha señalado que la nueva infraestructura reforzará la posición de Andalucía en el desarrollo de terapias avanzadas y medicina personalizada de precisión.

«Queremos que el conocimiento que se genera en Andalucía se convierta en mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida», ha afirmado el consejero este miércoles en Córdoba. La incorporación de los 37 profesionales que trabajarán en esta unidad se enmarca en el incremento de plantilla aprobado por el Consejo de Gobierno a finales del pasado año.

Primer tratamiento CAR-T ambulatorio para mieloma múltiple

Durante la visita, Sanz también ha anunciado que el Servicio de Hematología del Hospital Reina Sofía ha completado con éxito el primer tratamiento con células CAR-T para mieloma múltiple realizado de manera completamente ambulatoria en Andalucía.

El consejero ha calificado este avance como «un paso decisivo» en la optimización y humanización de las terapias avanzadas, al permitir que determinados pacientes reciban el tratamiento sin necesidad de permanecer ingresados durante todo el proceso.

Sanz ha felicitado a los profesionales sanitarios que han participado en este procedimiento y ha subrayado que el logro consolida al Reina Sofía como uno de los hospitales andaluces de referencia en el desarrollo y aplicación de terapias celulares.