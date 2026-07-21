La Junta de Andalucía estrena en Córdoba AWA para digitalizar los atestados de la Policía Local

La Junta de Andalucía estrena en Córdoba una nueva herramienta para la Policía Local. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; y el delegado territorial en funciones de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; han presentado este martes esta nueva herrramienta: Atestados Web de Andalucía. El consejero ha estado, además, este martes en el nuevo hospital Materno-Infantil, que estará operativo a finales de año.

El proyecto AWA, que así se llama esta plataforma para digitalizar los atestados de las Policías Locales, permitirá unificar la elaboración de diligencias sobre accidentes de tráfico, violencia de género y otras actuaciones penales, y permitirá a los agentes locales de Córdoba crear y enviar documentos oficiales directamente a los juzgados de forma 100% on line.

Se trata de una plataforma para unificar todas las denuncias y atestados (especialmente de tráfico o Código Penal) en un solo modelo. Las ventajas que tiene el nuevo sistema son el ahorro de tiempo (evita tener que llevar papeles en mano a los juzgados); el uso web (se conecta con el sistema judicial Adriano y la red segura LexNet) y permite a los agentes oficiales entrar a través del portal de la Junta de Andalucía.

Hacia una gestión policial "más homogénea"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el sistema permitirá avanzar hacia una gestión policial «más homogénea, coordinada y eficiente». La plataforma permitirá centralizar la elaboración y tramitación de diligencias, reducir errores, mejorar la calidad de la documentación y agilizar el intercambio de información entre las administraciones y organismos relacionados con la seguridad y la Justicia.

AWA ha sido desarrollada internamente por agentes de la Policía Local con perfil informático y pretende facilitar el trabajo de los más de 500 cuerpos policiales y cerca de 11.000 agentes distribuidos por Andalucía, especialmente en los municipios que disponen de menos medios técnicos y económicos.

Atestados policiales más rápidos y homogéneos

La Junta de Andalucía ha informado de los objetivos del proyecto, entre los que se incluye la unificación de los criterios de actuación policial, la extensión de las herramientas digitales a todos los municipios andaluces y la mejora de la interoperabilidad entre las distintas instituciones.

Según ha explicado Sanz esta mañana en Córdoba, el uso de AWA permitirá tramitar los procedimientos con mayor rapidez y disponer de información más fiable, lo que ofrecerá mayores garantías tanto a los ciudadanos como a los propios agentes.

«AWA es una herramienta para ayudar a nuestros agentes a desempeñar mejor su labor y para seguir construyendo unas Policías Locales más modernas, coordinadas y preparadas para afrontar los desafíos del presente y del futuro», ha afirmado el representante del Gobierno andaluz.

Colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Agencia Digital de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Antonio Sanz ha defendido la cooperación entre administraciones para compartir conocimientos y recursos y desarrollar soluciones tecnológicas que puedan utilizar todos los ayuntamientos andaluces.

La Junta sostiene que la plataforma tendrá especial importancia para las localidades con menos recursos, que podrán acceder a una aplicación común sin tener que desarrollar sus propios sistemas de gestión de atestados.

Nuevas medidas para las Policías Locales de Andalucía

Durante la presentación, el consejero ha repasado las medidas impulsadas en los últimos años para modernizar las Policías Locales, entre ellas la Ley de Policías Locales de Andalucía, aprobada en 2023, y el decreto que regula el acceso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada de agentes.

Sanz también ha avanzado que la Junta trabaja en un nuevo decreto sobre uniformidad y medios técnicos para homogeneizar los criterios y los estándares de calidad de los distintos cuerpos policiales.

Asimismo, ha destacado la puesta en marcha de una galería móvil de tiro para la formación de policías locales, una infraestructura que permitirá realizar prácticas en distintos puntos de Andalucía.

El vicepresidente primero ha estado acompañado también por el secretario general de Interior, David Gil; el jefe de la Policía Local de Córdoba, José Luis Delgado; y el jefe provincial de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, Pedro Pablo González.