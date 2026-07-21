Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 21 de julio de 2026

Raíces en el jardín

Espectáculo famiiliar

‘¿Qué le pasa a mi violín?’, de Nany Moly, espectáculo teatral y musical de carácter familiar e infantil. Recomendado para niños mayores de 6 años.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo. 22.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Antología visual de la guitarra’

La muestra presenta una selección del proyecto Una aproximación visual a la guitarra, desarrollado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) entre 1992 y 2023. A lo largo de siete convocatorias, este proyecto logró reunir una colección de 174 fotografías realizadas por 28 artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los que destacan figuras como Gabriel Cualladó, Isabel Muñoz, Carlos Pérez Siquier, Toni Catany, Juan Vacas, Rafael Navarro, Lucien Clergue o José María Mellado.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Góngora. Cabezas, 2. De 10.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’. Se trata de un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.