Los hoteleros destacan el impacto positivo del Córdoba Live, aunque piden mejoras en la movilidad

La Asociación Empresarial de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) ha destacado el impacto positivo que el festival Córdoba Live ha tenido en la actividad hotelera de la ciudad, especialmente en un periodo tradicionalmente marcado por una menor demanda para parte del sector. No obstante, exigen mejoras en la movilidad y accesos.

Según ha explicado la patronal del alojamiento cordobés en una nota de prensa, la programación de Córdoba Live ha contribuido a atraer visitantes procedentes de otros municipios y provincias, favoreciendo el aumento de las reservas y la ocupación de hoteles y otros establecimientos de hospedaje.

Aehcor ha señalado que esta llegada de público ha tenido una repercusión directa en los alojamientos de la ciudad, vinculada tanto a la celebración del festival como al conjunto de la programación cultural desarrollada en Córdoba.

Un impacto que alcanza a hoteles, restaurantes y comercios

La asociación empresarial ha subrayado que este tipo de iniciativas permiten diversificar la actividad turística de Córdoba y generar movimiento económico más allá de los meses de mayor afluencia de visitantes.

El efecto del festival, según Aehcor, no se ha limitado únicamente al alojamiento. La llegada de asistentes también ha beneficiado a sectores como la restauración, el comercio, el transporte y otros servicios relacionados con la estancia de turistas.

Ambiente en la última noche del Córdoba Live. / Manuel Murillo

Para la entidad, los grandes eventos han demostrado su capacidad para reforzar el posicionamiento de Córdoba como destino urbano, cultural y turístico. Por este motivo, ha defendido la consolidación de una programación estable, planificada y coordinada que amplíe las razones para visitar la ciudad y mejore el rendimiento del sector hotelero durante las fechas de menor ocupación.

Más coordinación en movilidad y transporte público

De cara a próximas ediciones, la asociación ha planteado la necesidad de reforzar la planificación de la movilidad, el transporte público y los accesos a las zonas de celebración.

La patronal considera esencial mejorar la coordinación con los servicios de taxi, los autobuses urbanos y los diferentes medios de transporte para facilitar la llegada y salida de los asistentes. Estas medidas, sostiene, permitirían mejorar la experiencia de los visitantes y favorecer la operativa diaria de hoteles y alojamientos.

Ambiente en el concierto de la Oreja de Van Gogh en el Córdoba Live. / Víctor Castro

La patronal ha destacado especialmente la importancia de aumentar la visibilidad de las paradas de taxi, reforzar el apoyo de Aucorsa, ofrecer información previa a los asistentes y mantener una coordinación directa con los establecimientos hoteleros.

A juicio de la asociación, estas actuaciones deben integrarse desde el inicio en la planificación general de los grandes eventos, debido a su incidencia directa en la organización, la comodidad del público y la imagen turística de Córdoba.