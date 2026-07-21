Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Tardar tres meses más no es nada frente a la vida del monumento"

La restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio del 8 de agosto de 2025 avanza ya en torno al 80% de ejecución, aunque el Cabildo evita ahora fijar una fecha concreta para completar los trabajos. La previsión trasladada anteriormente era que la zona afectada pudiera quedar recuperada y abierta por completo a finales de este año, pero la complejidad de algunas intervenciones obliga a mantener abierto el calendario.

El arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero, miembro del equipo de conservación, mantenimiento y restauración del monumento, resumió durante la visita de obra el criterio que guía la actuación: "Los tiempos de vida de este edificio son tan largos que el que tardemos quince días o tres meses más de lo previsto no es nada frente a la longitud de vida de un edificio como este".

En este sentido, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha insistido también en que el objetivo es concluir cuanto antes, pero sin sacrificar las garantías de la intervención. "No tenemos prisa, aunque queremos verlo terminado cuanto antes", ha señalado, antes de subrayar que la prioridad es "la calidad, la excelencia y el rigor científico".

Joaquín Alberto Nieva. / Víctor Castro

La apertura completa dependerá de la sustitución de la columna, la recuperación del vestíbulo de San Nicolás y la restauración del retablo de la Anunciación.

Por otra parte, Tomás Pajuelo, responsable de la Comisión de Seguridad de la Mezquita-Catedral, ha explicado que entre las medidas ya adoptadas figura el aumento del número de mangueras y de otros medios para acercar el agua con mayor rapidez a cualquier punto del edificio. También se han incorporado bicheros, herramientas utilizadas para abrir huecos en cubiertas o elementos constructivos y facilitar así el acceso de los equipos de extinción al foco del incendio.

El Cabildo trabaja además en la ampliación de los puntos de abastecimiento de agua en las fachadas. Actualmente, la principal entrada se encuentra en el lado este, junto a la Puerta de Santa Catalina, pero el objetivo es disponer de más conexiones exteriores para reducir los tiempos de intervención.

Tomás Pajuelo. / Víctor Castro

Otra de las actuaciones previstas es la instalación de un sistema de nebulización sobre el coro y el crucero. El proyecto ya estaba planteado antes del incendio, aunque ahora se ha acelerado su desarrollo. Las primeras piezas llegarán previsiblemente a finales de agosto. Se trata de un dispositivo similar al instalado en Notre Dame de París, que permite combatir el fuego mediante una fina pulverización de agua.

Las mejoras afectan también a otros ámbitos del plan de autoprotección. Se han revisado las vías de evacuación y se han incorporado sillas especiales para trasladar a personas con movilidad reducida desde zonas elevadas o de difícil acceso. El objetivo es que la respuesta no dependa únicamente de la extinción del fuego, sino también de una evacuación rápida y segura.

El responsable de Seguridad ha insistido en que no existe el riesgo cero, pero sí la posibilidad de estar mejor preparados. Por ello, el Cabildo mantiene el asesoramiento continuo de bomberos y técnicos especializados y ha participado en reuniones y encuentros dedicados a la protección de edificios históricos frente a los incendios.