Un estudio liderado por la Universidad de Córdoba desentraña la vida cotidiana de una sociedad de hace 2.700 años a través de su dieta

Lo que comían hace 2.700 años ha permitido descubrir cómo vivían, se relacionaban y se diferenciaban socialmente. Una investigación internacional liderada por la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Pisa ha reconstruido la vida cotidiana de una comunidad prerromana a partir de las huellas químicas conservadas en restos humanos.

El estudio se ha centrado en la necrópolis de Novilara, una de las mayores áreas funerarias de la cultura picena, una sociedad prerromana del centro de Italia contemporánea de las comunidades tartésicas de la Península Ibérica.

Según ha informado la UCO en una nota de prensa, el equipo científico ha combinado técnicas bioarqueológicas con análisis de isótopos estables de carbono, nitrógeno y azufre. Estas señales químicas quedan registradas en huesos, dientes, pelo y uñas y pueden conservarse durante miles de años.

“Durante su formación, los huesos y los dientes incorporan la composición isotópica de los alimentos y el agua consumidos”, ha explicado la investigadora del Área de Prehistoria de la UCO Zita Laffranchi. Según la experta, estos análisis aportan información sobre la dieta, la movilidad y el entorno en el que vivieron las personas.

Los hombres consumían más proteína animal

Los resultados muestran que la alimentación variaba en función del sexo. Los hombres tenían un mayor acceso a la proteína animal que las mujeres, una diferencia que puede ofrecer pistas sobre la organización social y el reparto de los recursos dentro de aquella comunidad.

La dieta se basaba principalmente en cereales y carne, mientras que el consumo de pescado era reducido, pese a que la necrópolis se encontraba a solo seis kilómetros del mar Adriático.

Los análisis también indican que entre el 1,4% y el 6,4% de las personas enterradas procedían de otros territorios, lo que demuestra la existencia de movilidad y contactos con poblaciones cercanas e incluso lejanas.

Estos datos permiten comprender mejor cómo circulaban las personas y cómo se configuraban las comunidades de la Edad del Hierro, más allá de lo que puede deducirse únicamente a partir de los objetos encontrados en las tumbas.

El ajuar funerario no siempre reflejaba una vida privilegiada

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el prestigio expresado en algunas sepulturas no iba necesariamente acompañado de mejores condiciones de vida.

Personas enterradas con objetos de gran valor, como adornos de ámbar o armas, no presentaban señales isotópicas de haber tenido una alimentación mejor que quienes recibieron enterramientos más modestos.

“La investigación muestra que la desigualdad social no puede interpretarse únicamente a partir de los objetos depositados en las tumbas”, ha señalado Laffranchi.

Los investigadores consideran que el estatus representado en el espacio funerario podía responder a una construcción simbólica. Es decir, los objetos de la tumba no reflejaban siempre la posición real del fallecido, sino que podían depender de las decisiones, tradiciones o intereses de quienes organizaban el enterramiento.

El investigador de la Universidad de Pisa Marco Milella ha destacado que el trabajo demuestra el potencial de la bioarqueología para conocer cómo las personas experimentaban la identidad, la movilidad y las diferencias sociales en el pasado.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Archaeological Science, aporta nuevas evidencias sobre las sociedades prerromanas y refuerza el papel de la Universidad de Córdoba en estudios internacionales capaces de acercar al presente la vida cotidiana de comunidades desaparecidas hace casi tres milenios.