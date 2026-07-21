Sucesos
Dos detenidos por robos en coches estacionados en los barrios de Lepanto y Margaritas
La Policía Nacional sorprendió a uno de los arrestados cuando presuntamente forzaba varios vehículos y localizó al segundo dentro de otro coche
La Policía Nacional ha detenido en la zona de las Margaritas, en la capital cordobesa, a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, después de ser sorprendido cuando forzaba varios coches aparcados.
Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado, cuando una persona alertó de que un individuo estaba manipulando numerosos vehículos estacionados en el barrio. Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar y localizó a un hombre que coincidía con la descripción facilitada. Los agentes procedieron entonces a su identificación.
Durante la inspección, los policías comprobaron que varios de los coches presentaban el interior revuelto y daños compatibles con un acceso forzado. Además, entre las pertenencias del sospechoso encontraron distintas herramientas que podrían haber sido utilizadas para entrar en los vehículos.
Varillas metálicas y una broca de gran tamaño
Entre los objetos intervenidos figuraban varillas metálicas, una broca de grandes dimensiones y varias herramientas tipo llave que, presuntamente, habrían sido empleadas para acceder al interior de los automóviles.
Ante estos indicios, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Otro arresto por hechos similares en Lepanto
Una actuación similar tuvo lugar durante la tarde del lunes en el barrio de Lepanto, después de que la Policía recibiera un aviso sobre un hombre que supuestamente estaba causando daños a varios vehículos estacionados en la zona.
Una patrulla acudió al lugar y comprobó que al menos uno de los coches presentaba desperfectos. Tras inspeccionar los alrededores, los agentes localizaron a un hombre en el interior de uno de los vehículos aparcados. Una vez identificado, le preguntaron por los objetos que llevaba consigo.
Según la información policial, el hombre manifestó que los había cogido del interior del automóvil. Por este motivo, fue detenido en el mismo lugar como presunto autor de delitos de daños y robo en interior de vehículo.
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