Hacemos Córdoba critica que Sadeco retire la goma de los contenedores y quiera aprobar un nuevo organigrama con cuatro nuevos directivos

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha criticado la decisión de Sadeco de retirar las gomas de 2.167 contenedores nuevos para facilitar la introducción de las bolsas. Para la coalición, las gomas son elementos incluidos en el contrato de renting de los contenedores para garantizar «la estanqueidad y mejorar la higiene urbana».

El grupo municipal considera «incomprensible» que, después de haberse abonado estos elementos dentro del contrato de suministro de más de 2 millones de euros, sea ahora el propio personal de Sadeco el encargado de retirarlos. Según Hacemos Córdoba, la decisión puede incrementar los olores durante el verano y evidencia una gestión basada en el «prueba y error».

Además, Hacemos sostiene que este episodio «no es un hecho aislado», sino una nueva muestra de una forma de gestionar la empresa municipal basada, en su opinión, en la falta de transparencia y la improvisación.

Contenedores de Sadeco sin las gomas. / CÓRDOBA

Hacemos cuestiona el nuevo organigrama de Sadeco

La coalición también ha criticado la propuesta del Partido Popular de crear un nuevo organigrama directivo para Sadeco, con la creación de cuatro direcciones y aumentos retributivos que, según denuncia, alcanzarían en algunos casos los 21.000 euros anuales.

Hacemos Córdoba asegura que esta reorganización no ha sido informada ni debatida previamente con el comité de empresa, tal y como establece el convenio colectivo.

«Mientras continúan acumulándose los problemas en el servicio, el gobierno municipal vuelve a priorizar cambios en la estructura directiva en lugar de resolver las deficiencias que afectan al funcionamiento diario de la empresa», ha señalado la coalición.

Ante esta sucesión de decisiones, Hacemos Córdoba insiste en que Sadeco necesita un «cambio de rumbo» y considera que Miguel Ruiz Madruga, presidente de Sadeco, «no puede seguir al frente de la empresa municipal».

La coalición entiende que corresponde al alcalde asumir responsabilidades y poner fin a una etapa que, a su juicio, está caracterizada por «decisiones contradictorias, falta de planificación y una gestión que continúa deteriorando un servicio esencial para la ciudad».