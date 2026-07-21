El manual cordobés para sobrevivir a una noche tropical sin dar vueltas en la cama: trucos realistas y errores comunes

Dormir en Córdoba en pleno verano puede convertirse en una pequeña prueba de resistencia. El sueño es difícil de conciliar cuando el termómetro no baja lo suficiente al caer la noche, las paredes siguen soltando el calor acumulado durante el día y el aire parece quedarse quieto dentro de casa. Es el resultado de unas jornadas con máximas en la marca de 40 grados, y mínimas que no caen de los 22º, impendiendo así que el ambiente se refresque. Y si el escenario es de ola de calor, un descanso de calidad en la noche cordobesa se antoja casi imposible.

No hay milagros cuando una vivienda ha acumulado calor durante horas, pero sí hay rutinas sencillas que pueden marcar la diferencia. La clave está en anticiparse durante el día, ventilar en el momento adecuado, reducir las fuentes de calor dentro de casa, hidratarse bien, evitar cenas que obliguen al cuerpo a trabajar de más justo antes de dormir y, por supuesto, una ducha fresquita, pero no fría.

Un termómetro marca 33 grados en plena noche en Córdoba / A. J. González

Este es el manual que todo cordobés conoce para sobrevivir a las tórridas noches de verano y exportable a todo el mundo.

La casa se prepara antes de que llegue la noche

El primer error habitual es empezar a pensar en el calor cuando uno se mete en la cama. En Córdoba, cuando la noche ya es tropical, muchas veces la batalla se ha perdido varias horas antes si la vivienda no se ha protegido desde primera hora de la mañana.

La regla básica es cerrar persianas, toldos y cortinas en las horas centrales del día, especialmente en las habitaciones donde da el sol directo. No se trata solo de oscurecer la estancia, se trata de impedir que el calor entre y se quede atrapado en suelos, paredes, muebles y ropa de cama. Una habitación aparentemente cerrada puede parecer agobiante por la tarde, pero suele estar mejor que otra que ha recibido sol durante horas.

También ayuda apagar todo lo que no sea imprescindible. Ordenadores, televisores, cargadores, lámparas potentes y electrodomésticos generan calor residual. Puede parecer poco, pero en una habitación pequeña se nota, sobre todo cuando la temperatura exterior apenas baja.

Si el sol pega directamente, conviene bajar las persianas. / Shutterstock

Ventilar sí, pero no a cualquier hora

Abrir las ventanas por abrir es uno de los grandes errores de las noches de calor. Si fuera hace más temperatura que dentro, lo único que se consigue es meter aire caliente en casa. En Córdoba, durante una ola de calor, conviene ventilar muy temprano por la mañana y, si refresca algo, a última hora de la noche o de madrugada.

Lo ideal es crear corriente cruzada: abrir ventanas opuestas o puertas interiores para que el aire circule. Si no hay corriente natural, un ventilador puede ayudar a mover el aire, pero no debe convertirse en una corriente directa constante sobre el cuerpo durante toda la noche. Puede resecar la garganta, cargar la musculatura y provocar sensación de malestar al despertar.

Un truco sencillo es colocar el ventilador cerca de una ventana cuando el aire exterior sea algo más fresco, orientado para favorecer la renovación del aire. Si la calle sigue caliente, mejor usarlo solo para mover el ambiente interior.

Persianas, cortinas y puertas: pequeños gestos que importan

También es imperativo mantener las persianas bajadas durante el día. Al caer el sol, la decisión depende de la temperatura real. Si la fachada aún está ardiendo y el aire exterior sigue pesado, no conviene abrir de golpe. Mejor esperar a que la calle pierda algo de calor.

Las cortinas claras y los tejidos ligeros ayudan más que los materiales gruesos y oscuros. En las habitaciones más expuestas, una combinación de persiana bajada y cortina corrida durante las horas fuertes puede reducir bastante la sensación térmica interior.

Igualmente, también conviene cerrar las puertas de las habitaciones que acumulen más calor para que no contaminen el resto de la casa, pues si una estancia ha recibido sol toda la tarde, abrirla justo antes de dormir puede repartir ese calor por la vivienda.

Consejos para dormir en noches calurosas en Córdoba / CÓRDOBA

Una hidratación con criterio: no beber mucho antes de acostarse

Otra clave para dormir mejor es llegar bien hidratado a la noche. En verano, y con calor, es vital mantenerse bien hidratado durante todo el día, bebiendo agua aunque no se tenga sed. Por la noche, sin embargo, no conviene beber mucha agua justo antes de acostarse, ya que la necesidad de visitar el baño puede interrumpir el sueño. Lo recomendable es hidratarse durante todo el día y mantener un vaso de agua cerca de la cama por si aparece sed durante la noche.

Por otro lado, en la época estival hay que tener cuidado con el alcohol. Aunque una cerveza o una copa parezcan relajar, pueden empeorar la calidad del sueño y favorecer la deshidratación. También conviene moderar bebidas con cafeína a partir de la tarde para favorecer un descanso profundo cuando el cuerpo ya está sometido al estrés térmico.

Vaso de agua / PIXABAY

Cenar ligero, clave para una noche fresca

En una noche tropical, la cena importa mucho. Las comidas pesadas, grasas, muy especiadas o abundantes obligan al cuerpo a hacer una digestión más lenta y aumentan la sensación de calor. En verano cordobés, especialmente durante episodios de temperaturas extremas, funciona mejor una cena ligera y temprana.

Gazpacho, salmorejo en ración moderada, ensaladas completas, fruta, pescado, tortilla francesa, verduras o yogur pueden ser mejores aliados que fritos o platos muy copiosos. No se trata de cenar poco sin más, sino de no acostarse con el cuerpo trabajando a pleno rendimiento.

Imagen de archivo de un gazpacho andaluz. / CÓRDOBA

La ducha: templada mejor que helada

Una ducha antes de dormir puede ayudar a capear el calor nocturno, pero si se hace de la forma correcta. El agua muy fría da alivio inmediato, aunque puede provocar una reacción posterior del cuerpo para recuperar temperatura. En muchas personas funciona mejor una ducha templada, que refresca sin generar un contraste brusco.

Ropa de cama: menos capas y tejidos que respiren

Las sábanas también cuentan a la hora de refrescar el dormitorio. Por ello se recomienda utilizar tejidos ligeros y transpirables, como algodón o lino, y evitar materiales sintéticos que retengan sudor y calor. La almohada, si acumula mucho calor, puede ventilarse antes de dormir o cambiarse de lado durante la noche para buscar una zona más fresca.

Dormir con ropa amplia, ligera y transpirable suele ser mejor que hacerlo con prendas ajustadas. Y aunque muchas personas prefieren dormir sin ropa, no siempre es lo más cómodo si se suda mucho: una camiseta fina de algodón puede absorber parte de la humedad y evitar despertares incómodos.

Algodón o lino es el mejor material para las sábanas en verano / CÓRDOBA

Errores comunes que empeoran la noche

El primero es abrir toda la casa en plena tarde pensando que así “corre el aire”. Si el aire es caliente, entra calor. El segundo es poner el ventilador dirigido directamente al cuerpo durante horas. Alivia al principio, pero puede provocar sequedad, contracturas o dolor de garganta.

También es habitual cenar tarde y pesado, abusar del alcohol, dormir con aparatos encendidos en la habitación o usar sábanas sintéticas. Otro error es dejar que la habitación reciba sol todo el día y pretender enfriarla en diez minutos antes de acostarse.