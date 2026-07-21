La construcción se queda corta en Córdoba: solo 1.143 viviendas para 2.065 nuevos hogares

Córdoba cerró 2025 con un déficit de 922 viviendas respecto al número de nuevos hogares creados en la provincia. Durante el ejercicio se terminaron 1.143 viviendas, mientras que se constituyeron 2.065 hogares nuevos reales, según los datos del informe Evolución de la Producción de Vivienda en España, elaborado por la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI).

La producción residencial permitió cubrir aproximadamente el 55% de la nueva demanda, lo que significa que, por cada cien hogares creados durante el año, se terminaron unas 55 viviendas. La diferencia entre ambas cifras devuelve a Córdoba a una situación de desequilibrio después de que en 2024 la provincia se quedara muy cerca de igualar la construcción de viviendas y la formación de hogares.

El deterioro se explica, en buena medida, por la caída de la vivienda terminada. Córdoba pasó de 1.471 unidades en 2024 a 1.143 en 2025, una reducción de 328 viviendas y un descenso interanual del 22,3%. La provincia rompe así la recuperación observada en los ejercicios anteriores, después de haber terminado 886 viviendas en 2022 y 1.287 en 2023.

La evolución del déficit también refleja ese cambio de tendencia, pues en 2021 la diferencia negativa entre viviendas terminadas y hogares creados alcanzó las 2.187 unidades. La brecha se redujo a 1.513 en 2022, a 660 en 2023 y a solo 17 en 2024. Sin embargo, volvió a ampliarse hasta 922 viviendas en 2025. En el conjunto del periodo comprendido entre 2021 y 2025, Córdoba acumula un déficit de 5.299 viviendas.

Evolución de la oferta de viviendas terminadas y potenciarles en Córdoba. / C. TOCADOS

La oferta potencial de Córdoba se situó en 2.132 viviendas en 2025, un 8,7% menos que el año anterior. Esta cifra está formada por 1.983 viviendas con visado de obra nueva y 149 viviendas protegidas con calificación provisional. Son proyectos que podrían terminarse aproximadamente en los dos años siguientes, pero que todavía no están disponibles en el mercado. Sin embargo, son indicadores que permiten anticipar parte de la actividad constructora de los próximos ejercicios, aunque el informe advierte de que la existencia de proyectos visados no garantiza que todas las promociones se ejecuten y concluyan en los plazos inicialmente previstos.

Según el informe, la vivienda protegida mantuvo un peso reducido dentro del conjunto de la oferta provincial y durante 2025 se calificaron 291 viviendas protegidas, todas ellas vinculadas al plan autonómico y ninguna al estatal. También se registraron 348 transacciones de vivienda protegida. La provincia cerró el año con 773.163 habitantes, 310.406 hogares y 11.870 operaciones residenciales.

Andalucía terminó 19.898 viviendas, frente a la creación de 42.319 hogares, lo que dejó un déficit de 22.421 unidades. En el conjunto de España, la brecha ascendió a 147.094 viviendas, un 40% más que en el ejercicio anterior. La ACI atribuye esta situación a la combinación del aumento de los hogares y una producción de vivienda nueva insuficiente. El informe señala que la falta de oferta está trasladando una parte creciente de la demanda al mercado de segunda mano y contribuyendo a mantener la presión sobre los precios de compra y alquiler.

Desde Construcor, su presidenta, María Dolores Jiménez, considera que estos datos vienen a confirmar el diagnóstico que la organización viene trasladando en los últimos años: la producción de vivienda sigue condicionada, sobre todo, por la falta de suelo listo para construir. A su juicio, los largos plazos de tramitación urbanística impiden responder con rapidez a la demanda, a lo que se suman el aumento de los costes de construcción, la elevada carga fiscal, la escasez de mano de obra cualificada y unos procedimientos administrativos que retrasan inversiones y la puesta en el mercado de nuevas viviendas.