La compleja operación para sustituir la columna más dañada por el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba: inyecciones de resina y máxima precisión

La sustitución de la columna afectada por el incendio del 8 de agosto de 2025 se ha convertido en la intervención más delicada y técnicamente compleja de toda la restauración de la Mezquita-Catedral. El fuste de mármol negro, situado en el vestíbulo de San Nicolás, deberá ser reemplazado después de que todos los estudios científicos realizados concluyeran que la piedra ya no ofrece garantías suficientes para seguir soportando las aproximadamente 33 toneladas que descansan sobre ella. Mientras llega la nueva pieza, el trabajo se desarrolla con una precisión casi quirúrgica en torno a la columna dañada.

Mientras la nueva columna se talla en una cantera de Vizcaya, elegida por ofrecer un mármol de características muy similares al procedente de la desaparecida cantera de la Sierra de Córdoba de la que salió la pieza original, el vestíbulo se ha convertido en un auténtico laboratorio de restauración.

Junto al fuste, dos restauradoras trabajan con pequeñas inyectadoras introduciendo una resina acrílica específica en cada una de las grietas abiertas por el incendio. El líquido, de baja viscosidad, se va expandiendo por el interior de la piedra para fijar los fragmentos que el calor dejó sueltos y devolver cohesión a una estructura extremadamente frágil. A sus pies, cuidadosamente ordenados, permanecen los pequeños trozos de piedra que se desprendieron durante el incendio. Uno a uno deberán ser identificados y recolocados en su posición original -o al menos lo más cercano posible-, como si se tratara de un rompecabezas, antes de proceder al desmontaje definitivo del fuste.

Las pequeñas piezas que hay que encajar en la columna. / Víctor Castro

El arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero, miembro del equipo de conservación, mantenimiento y restauración del monumento, explica que la acción del fuego sobre la piedra plantea una dificultad especial, ya que las altas temperaturas pueden alterar su estructura interna. A ello se suma la denominada fatiga estructural, un fenómeno por el que un material puede parecer estable durante un tiempo pese a estar sometido a tensiones excesivas y colapsar posteriormente de forma imprevisible.

Los técnicos decidieron desde el primer momento que el fuste debía ser sustituido. No obstante, encargaron estudios a dos entidades científicas independientes, que confirmaron tanto el diagnóstico sobre la piedra como los cálculos de las cargas que soporta la estructura y la idoneidad del sistema de sostenimiento instalado.

La columna permanece asegurada mediante un primer apeo autorizado de urgencia por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Posteriormente, el Cabildo solicitó la instalación de un segundo apoyo que alcanza la parte superior de la estructura, proporcionando una doble garantía mientras avanzan los trabajos. Hasta el momento no se ha detectado ningún asentamiento ni movimiento.

Antes de retirar el fuste, el equipo de restauración centra todos sus esfuerzos en consolidar la pieza para evitar que se deshaga durante el desmontaje. La responsable del equipo de conservación y restauración, Anabel Barrena, explica que el proceso consiste en conservar el fuste en las mejores condiciones posibles una vez sea sustituido, ya que podrá preservarse como testimonio de lo ocurrido e incluso formar parte en el futuro de un espacio expositivo.

La operación condiciona también la finalización de la cubierta. La bóveda de la capilla de la Anunciación, la única de las cuatro afectadas que se desplomó durante el incendio, ya ha sido reconstruida mediante técnicas tradicionales del siglo XVII combinadas con cálculos y diseños actuales, pero la zona no se tejará por completo hasta que haya concluido la sustitución de la columna.

Restauradoras trabajan en consolidar la estructura. / Víctor Castro

El cambio del fuste permitirá, además, acometer la restauración integral del vestíbulo de San Nicolás, una actuación prevista ya en el plan director del monumento antes del incendio. Los trabajos incluirán la recuperación de revestimientos, la consolidación de arcos y bóvedas y la mejora de las instalaciones. Para ello se aprovechará un antiguo espacio vertical que permitirá conducir los nuevos cableados hasta la cubierta y reducir el riesgo de futuros cortocircuitos.