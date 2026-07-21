Comienza la tercera ola de calor del verano con la provincia en aviso naranja: así afectará a Córdoba, según la Aemet

Hoy comienza oficialmente la tercera ola de calor del verano. Córdoba entra en un nuevo episodio caluroso tras una noche tropical y la toda la provincia en aviso por altas temperaturas, la Campiña en nivel naranja. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este martes se podrían superar los 40 grados en la capital. Asimismo, el organismo llama a la precacución y pone especial énfasis en el riesgo de incendios forestales durante las próximas horas.

El mercurio seguirá subiendo en la capital y la provincia, aunque el tiempo no experimentará f¡grandes cambios, pues Córdoba lleva ya días en aviso, resgistrando temperaturas elevadas, tanto en las máximas como en las mínimas. De hecho esta pasada madrugada los temómetros no han bajado de los 21,3 grados en el observatorio del aeropuerto cordobés.

Si bien, la subida de las máximas se notará especialmente en el día de hoy y será más acusada mañana miércoles. Si ayer se alcanzó una máxima de algo menos de 39 grados en la capital, según la Aemet, hoy y mañana se podría llegar hasta los 41 grados y el jueves se alcanzarán los 42º.

La Aemet ha alertado del peligro de que se puedan ocasionar incendios forestales en las próximas horas y pide extremar las precauciones para que no se inicien las llamas, ya que un descuido podría acabar en una catástrofe. Parte de la provincia de Córdoba, según el mapa de la Aemet, se encuentra este martes en riesgo muy alto por este tipo de incidentes.

El calor, el protagonista de la jornada

Centrándonos en el pronóstico del día de hoy, la Aemet espera en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste.

El tiempo en Córdoba, el día del inicio de la tercera ola de calor del verano. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 41º, en Lucena entre 22º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles 22 de julio continúa la ola de calor. El pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 41º, en Lucena entre 24º y 39º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 39º.