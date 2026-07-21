El hotel de Málaga a pie de playa que conquista a las familias de Córdoba: tiene su propio parque acuático con ocho piscinas y ‘day pass’

La Costa del Sol vuelve cada verano a ocupar un lugar preferente en las vacaciones de muchas familias cordobesas. Está cerca, cuenta con una amplia oferta de ocio y alojamientos adaptada a todos los gustos, necesidades y perfiles, y perpetúa el vínculo mantenido durante generaciones.

Entre las propuestas más atractivas para viajar con niños destaca un hotel de cuatro estrellas donde no es necesario alojarse para disfrutar de su espectacular oferta de ocio acuático, que constituye todo un parque acuático.

Es el hotel Globales Playa Estepona, un complejo situado en primera línea del mar, en la playa de Casasola, dentro de la zona de Isdabe-Atalaya y próximo a Marbella y Puerto Banús. Su ubicación lo convierte en una opción accesible para los cordobeses que buscan pasar unos días en la costa malagueña combinando descanso, baño y entretenimiento familiar.

Instalaciones de la piscina del hotel / Globales Playa Estepona

Un parque acuático con ocho piscinas

El principal reclamo del establecimiento es su parque acuático propio. La información de la propia cadena hotelera indica que sus instalaciones cuentan con ocho piscinas, tres de ellas destinadas al público infantil, junto a diferentes atracciones acuáticas adaptadas a distintas edades.

La oferta incluye toboganes de cápsula, pistas para realizar descensos simultáneos, recorridos cerrados tipo ‘black hole’, caídas libres y atracciones que se recorren sobre flotadores. Para los niños de menor edad también existe una zona específica de juegos de agua con pequeños toboganes.

Esta combinación permite que adultos, adolescentes y niños encuentren alternativas ajustadas a su nivel de aventura, aunque siempre con matices. Pues para utilizar los toboganes dirigidos a mayores se exige una altura mínima de 1,20 metros, según las normas de acceso al recinto.

Un parque acuático lleno de toboganes a pie de playa / Globales Playa Estepona

Más de 40.000 metros cuadrados junto al mar

Este establecimiento hotelero ocupa más de 40.000 metros cuadrados y dispone de amplias zonas ajardinadas, instalaciones deportivas, restaurantes, cafeterías y espacios de animación. El complejo se encuentra a escasos metros de la playa, por lo que permite alternar durante la misma jornada los baños en el Mediterráneo con las piscinas y los toboganes.

La programación del hotel incorpora actividades diarias tanto para adultos como para niños. Entre las opciones figuran el aquagym, el waterpolo, el tiro con arco, el tenis, el ping-pong, el vóley playa y el gimnasio. Los más pequeños cuentan, además, con miniclub, manualidades, animación, minidisco con espectáculos en directo.

Los toboganes son uno de los atractivos del parque acuático / Globales Playa Estepona

El atractivo del ‘day pass’ para una escapada acuática

Una de las particularidades del complejo es que su parque acuático no está reservado exclusivamente a quienes pasan allí sus vacaciones. El establecimiento comercializa un pase de día que permite acceder a las piscinas y los toboganes sin necesidad de contratar una habitación.

El denominado ‘day pass’ permite permanecer en las instalaciones entre las 10.00 y las 18.00 horas. La entrada incluye el acceso al recinto acuático, aperitivos, bebidas de la carta del régimen de todo incluido y el uso de hamacas. La toalla y las consumiciones que no formen parte de la selección establecida por el hotel quedan fuera del bono.

La experiencia se anuncia actualmente con un precio de 40 euros para niños de 4 a 11 años, 55 euros para adultos y 50 para mayores de 65 años, aunque el importe final puede cambiar en función de la fecha y de las condiciones de comercialización. El bono puede utilizarse durante la temporada comprendida entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre, siempre con reserva y sujeto a disponibilidad.